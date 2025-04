VIDEO Sudar titana koji zajedno teže 270 kg: Eddie Hall razornim udarcima nokautirao legendu!

Bivši nositelj titule najsnažnijeg čovjeka svijeta, Eddie Hall (37), priredio je senzaciju u svom profesionalnom MMA debiju, ostvarivši zapanjujuću pobjedu nokautom protiv legende sporta i peterostrukog Najjačeg čovjeka svijeta, Mariusza Pudzianowskog. Sudar titana na KSW 105 priredbi u poljskim Gliwicama trajao je svega tridesetak sekundi.

Subotnja večer u PreZero Areni u Gliwicama donijela je dugo očekivani okršaj dvojice strongman ikona. 'Zvijer' je ušla u kavez kao veliki autsajder. Unatoč impozantnoj fizičkoj pojavi i težini od preko 150 kg, Hallovo borilačko iskustvo bilo je minimalno, sastojeći se od jednog boksačkog meča protiv Hafthora Bjornssona (u kojem je izgubio) i bizarnog 2-na-1 MMA okršaja protiv braće Neffati.

S druge strane stajao je Mariusz Pudzianowski (48), poljska ikona i veteran KSW organizacije s 16 godina iskustva i 26 profesionalnih borbi iza sebe (do ove borbe skor 17-9, 1 NC). Pudzianowski, peterostruki osvajač titule World's Strongest Man, smatran je ogromnim favoritom. Hall je na vaganju bio čak 30-ak kilograma teži, vagavši 151.3 kg naspram Pudzianowskijevih 121 kg, što ga je činilo najtežim protivnikom s kojim se Poljak ikada suočio.

Borba nije trajala dugo

Sama borba bila je eksplozivna i kratka. Hall je od početka krenuo agresivno. Već prvi ozbiljniji udarac, snažan desni direkt preko sljepoočnice, vidno je uzdrmao Pudzianowskog. Poljak je zateturao i instinktivno pokušao rušenje kako bi izbjegao daljnje udarce, pritisnuvši Halla uz ogradu kaveza.

Međutim, Hall je demonstrirao svoju sirovu snagu, lakoćom obranivši pokušaj rušenja i završivši u gornjoj poziciji na podu. Odatle je krenula kanonada teških udaraca na bespomoćnog Pudzianowskog. Sudac je bio prisiljen uskočiti i prekinuti borbu nakon samo 30 sekundi prve runde, proglasivši tehnički nokaut kojeg možete pogledati klikom OVDJE.

Nakon borbe, pojavila se i manja kontroverza. Hall je sam priznao, ispričavajući se, da je tijekom završne serije udaraca na podu nenamjerno pogodio Pudzianowskog nekoliko puta u potiljak, što su zabranjeni udarci.

- Dižem ruke i ispričavam se što sam te udario u potiljak. Ne odobravam to i ne bih volio da se to meni dogodi - izjavio je Hall. Poljak se također žalio na te udarce, no prekid se smatrao opravdanim s obzirom na stanje u kojem se nalazio. Hall je također otkrio da je tijekom kratke borbe uspio slomiti ruku.

Nevjerojatna transformacija 'zvijeri'

Ova pobjeda predstavlja vrhunac nevjerojatne transformacije za Eddieja Halla. Nakon osvajanja titule Najjačeg čovjeka svijeta 2017. godine i postavljanja svjetskog rekorda u deadliftu (500 kg), Hall se okrenuo borilačkim sportovima. Prošao je kroz drastičnu fizičku promjenu, skinuvši oko 45 kilograma.

Odbacio je svoju poznatu prehranu od 12.000 kalorija dnevno kako bi došao na borbenu težinu od oko 150 kg, što je daleko od njegovih strongman dana kada je težio i do 195 kg. Sličan put prošao je i Pudzianowski kada je prelazio iz strongmana u MMA, značajno smanjivši težinu sa svojih nekadašnjih 145 kg (320lb).

Unatoč pobjedi, Hall je priznao da je osjećao veliki strah i nervozu prije ulaska u kavez s iskusnim Poljakom.

-Budimo iskreni, išao sam na Mariusza Pudzianowskog; on ima 26 profesionalnih borbi, pet puta je bio Najjači čovjek svijeta. On je žestok, žestok čovjek... Imam puno razloga za strah. - rekao je Hall, dodavši kako mu je bilo teško prihvatiti i pravilo o rundama od četiri minute koje je išlo na ruku iskusnijem borcu.

Nakon impresivne pobjede, Hall je izjavio kako nema aspiracije postati prvak KSW-a.

- To jednostavno nije za mene. Želim doći i zabaviti se. Želim se boriti protiv svojih heroja. Želim se boriti protiv 'nakaza' svijeta. Ako je revanš opcija, mislim da ću ga prihvatiti.

S druge strane, poraz je teško pao Mariuszu Pudzianowskom. 48-godišnji veteran nagovijestio je moguće povlačenje.

- Ne razmišljam o budućnosti. Navršio sam 48, skoro 49. Sport je za mlade ljude. Što je sljedeće? Ne znam. - rekao je Poljak, čiji je profesionalni omjer sada pao na 17 pobjeda i 10 poraza (uz jednu neodlučenu borbu).

Pobjeda nad Pudzianowskim za Halla predstavlja iskupljenje nakon poraza u boksačkom meču od drugog strongman rivala, Hafþóra Björnssona. Njegov MMA debi bio je kratak, brutalan i uspješan, ostavljajući fanove da se pitaju koga će 'Zvijer' sljedećeg izazvati u svijetu borilačkih sportova.