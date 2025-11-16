Obavijesti

KRASAN GOL

VIDEO Susjede iz BiH oduševio hrvatski komentator: Više mu je stalo nego našem komentatoru

Piše Fabijan Hrnčić,
Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Naboj je jak, osjeća se da je BiH na korak od velikog uspjeha, a vidi se to i na terenu. Preokrenuli su zaostatak od 1-0 te se posebno istaknuo mladi Esmir Bajraktarević (20) koji je oduševio i Željka Velu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Rumunjsku (3-1) u Zenici i tako si ostavila mogućnost direktnog plasmana na Svjetsko prvenstvo iduće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Utakmica odluke igrat će se u Austriji, a zasigurno će tamo BiH imati veliku podršku kad se spusti dijaspora.

Nisu nastupali na velikom turniru još od 2014. godine i Svjetskog prvenstva u Brazilu, a sad su ponovno blizu. Naboj je jak, osjeća se da su na korak od velikog uspjeha, a vidi se to i na terenu. Preokrenuli su zaostatak od 1-0 te se posebno istaknuo mladi Esmir Bajraktarević (20) koji je podrijetlom iz Srebrenice.

Zabio je jedan od najljepših golova u povijesti reprezentacije, a majstorija je oduševila našeg komentatora na Sportklubu Željka Velu koji je u svom stilu komentirao utakmicu. To su prepoznali navijači susjedne nam zemlje.

Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Bravo, naježio sam se. Ovako se poštuje susjed, stalo mu je više nego našem komentatoru - neki su od komentara na društvenim mrežama. 

Gol je stvarno bio prekrasan, a tako ga je ispratio i Vela. Kako je to zvučalo i izgledalo, možete pogledati i poslušati OVDJE.

