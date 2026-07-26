VIDEO Sutkinju nokautirali u tučnjavi na terenu u Francuskoj

Nogometna sutkinja je zadobila potres mozga kada je pala na tlo dok je pokušavala prekinuti sukob između nogometaša tijekom prijateljske utakmice između francuskog kluba Metz i nizozemske Fortune Sittarda, izvijestili su mediji.

Sutkinja Mathilde Demoncay (26) nije mogla nastaviti suditi nakon incidenta na stadionu Schlossberg u Forbachu, na istoku Francuske, gdje su se dva kluba pripremala za novu sezone.

Terrible image d'une échauffourée lors du match amical Metz-Fortuna Sittard, quand Lequincio Zeefuik réagit mal à un tirage de maillot de Jessy Deminguet.



Dans l'agitation, l'arbitre de la rencontre Mathilde Demoncay a fini à terre.



[🎥: @FossoSzn] pic.twitter.com/yrNauDt2J9 — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) July 25, 2026

Napetost je porasla u 40. minuti kada su se dva protivnička igrača sukobila, a ostali igrači su se požurili pridružiti tučnjavi. Hrabra Demoncay je završila na tlu nakon što je pokušala intervenirati, pala nakon što je udarena u gužvi, pokazala je snimka na društvenim mrežama. ⁠

Demoncay je ostala na travnjaku nekoliko minuta, držeći se za ruku, dok su pomoćni suci, sigurnosno osoblje i medicinsko osoblje utrčali na teren kako bi uspostavili red i procijenili njezino stanje.

Ironija je što se izgred dogodio baš ispred velikog natpisa na kojem je pisalo: "Poštujte suca".