Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEMILE SCENE

VIDEO Sutkinju nokautirali u tučnjavi na terenu u Francuskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sutkinju nokautirali u tučnjavi na terenu u Francuskoj
Foto: screenshot X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Demoncay je ostala na travnjaku nekoliko minuta, držeći se za ruku, dok su pomoćni suci, sigurnosno osoblje i medicinsko osoblje utrčali na teren kako bi uspostavili red i procijenili njezino stanje

Admiral

Nogometna sutkinja je zadobila potres mozga kada je pala na tlo dok je pokušavala prekinuti sukob između nogometaša  tijekom prijateljske utakmice između francuskog kluba Metz i nizozemske Fortune Sittarda, izvijestili su mediji.

Sutkinja Mathilde Demoncay (26) nije mogla nastaviti suditi nakon incidenta na stadionu Schlossberg u Forbachu, na istoku Francuske, gdje su se dva kluba pripremala za novu sezone.

Napetost je porasla u 40. minuti kada su se dva protivnička igrača sukobila, a ostali igrači su se požurili pridružiti tučnjavi. Hrabra Demoncay je završila na tlu nakon što je pokušala intervenirati, pala nakon što je udarena u gužvi, pokazala je snimka na društvenim mrežama. ⁠

Demoncay je ostala na travnjaku nekoliko minuta, držeći se za ruku, dok su pomoćni suci, sigurnosno osoblje i medicinsko osoblje utrčali na teren kako bi uspostavili red i procijenili njezino stanje.

Ironija je što se izgred dogodio baš ispred velikog natpisa na kojem je pisalo: "Poštujte suca".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a Puljanima je propalo svjetsko pojačanje
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a Puljanima je propalo svjetsko pojačanje

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Mamila poglede na Rujevici pa navukla tangice i uživa u ljetu
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Mamila poglede na Rujevici pa navukla tangice i uživa u ljetu

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'
PORUKA KRITIČARIMA

FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'

Bivša supruga dvojice nogometaša i nekadašnja menadžerica uzburkala društvene mreže provokativnim objavama! Nakon glasina o nevjeri, bez okolišanja odgovorila je kritičarima, ali eksplozivnu poruku brzo je uklonila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026