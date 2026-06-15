VIDEO Šveđanin zabio jedan od najbržih golova kao zamjena. Sve je potvrdio čip u lopti

Švedska reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo 2026. na spektakularan način, deklasiravši Tunis rezultatom 5-1 u Monterreyu i tako odmah zasjela na vrh skupine F. Utakmicu su obilježila dva fantastična pogotka Yasina Ayarija, igrača tuniškog porijekla, ali i povijesni trenutak Mattiasa Svanberga te kontroverza oko četvrtog gola koja je gurnula VAR tehnologiju u prvi plan. Momčad Grahama Pottera demonstrirala je napadačku silu koja bi mogla biti ključna u nadolazećim dvobojima protiv Nizozemske i Japana, dok je Tunis ostavio dojam momčadi koja će se teško nositi s izazovima turnira.

Rapsodija u žutom od samog početka

Šveđani su od prve minute nametnuli svoj ritam, a otpor Tunižana slomljen je već u sedmoj minuti. Nakon jedne loše reakcije obrane, lopta je došla do veznjaka Brightona Yasina Ayarija, koji je s ruba kaznenog prostora ispalio neodbranjiv projektil za vodstvo 1-0. Ayari, čiji je otac Tunižanin, iz poštovanja nije slavio svoj prvijenac na svjetskim prvenstvima. Dominacija se nastavila, a suradnja napadačkog dvojca iz Premier lige ponovno se pokazala ubojitom. U 30. minuti, Viktor Gyökeres sjajno je zadržao loptu i proigrao Alexandera Isaka, a napadač Liverpoola snažnim je udarcem udvostručio prednost. Ipak, Tunis je uspio unijeti tračak neizvjesnosti dvije minute prije odlaska na odmor. Nakon slobodnog udarca Hannibala Mejbrija, najviše je skočio branič Omar Rekik i glavom smanjio na 2-1, što je bio rezultat s kojim se otišlo na poluvrijeme.

Potop Tunisa i trenutak za povijest

Svaka nada Tunižana da mogu doći do preokreta ugašena je u 60. minuti. Katastrofalnu pogrešku napravio je veznjak Ellyes Skhiri, kojem je Isak oduzeo loptu pred vlastitim golom i nesebično poslužio Gyökeresa, koji je hladnokrvno matirao golmana za 3-1. Bio je to početak kraja za afričku momčad, koja do kraja susreta nije pokazala ni želju ni ideju kako se vratiti u utakmicu.

Foto: Henry Romero

Onda je uslijedio trenutak za nogometne anale. U 84. minuti, izbornik Potter u igru je uveo Mattiasa Svanberga. Samo 18 sekundi kasnije, nakon gužve poslije slobodnog udarca, veznjak Wolfsburga pospremio je loptu u mrežu. Gol pogledajte OVDJE. Pomoćni sudac odmah je podigao zastavicu zbog zaleđa, no tada je na scenu stupio VAR. Glavni sudac dugo je komunicirao sa svojim pomoćnicima, a provjeravalo se je li loptu prije Svanberga dirao Alexander Isak, čime bi se stvorila nova faza napada i poništila zaleđe.

Nakon nekoliko minuta neizvjesnosti i uz pomoć tehnologije koja je potvrdila Isakov dodir, sudac je pokazao na centar. Provjeru pogledajte OVDJE. Svanberg je tako postigao drugi najbrži gol zamjenskog igrača u povijesti svjetskih prvenstava, a Švedska je povela 4-1. Točku na "i" dominantne predstave stavio je Yasin Ayari u šestoj minuti sudačke nadoknade, još jednim fantastičnim udarcem iz daljine za konačnih 5-1, okrunivši svoju i švedsku večer iz snova.

*Uz koritšenje AI-ja