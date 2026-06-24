VIDEO Švicarska - Kanada 2-1: Domaćin s drugog mjesta ide dalje, Švicarci prvi u skupini

Nogometaši Švicarske svladali su u Vancouveru Kanadu s 2-1 u dvoboju zadnjeg kola B skupine Svjetskog prvenstva i prošli dalje kao pobjednici skupine, dok su i Kanađani prošli kao drugi. Švicarska sje slavila pogocima Rubena Vargasa (46) i Johana Manzambija (57), dok je za Kanadu zabio David Promise (76).

Domaćini Kanađani su se odlično držali u borbi za pobjednika skupine, ali su primili dva gola na samom početku drugog dijela od ipak kvalitetnijih Švicaraca. U prvom dijelu Švicarce je dvaput spasio vratar Gregor Kobel - prvo u 33. minuti kod udarca Kylea Larina, a potom je i u 41. minuti obranio šut Alija Ahmeda. I Švicarci su 33. minuti propustili veliku priliku kada je Ruben Vargas primio točan pas i u situaciji jedan na jedan s golmanom odlučio pucati u lijevu stranu gola. Vratar Kanade Maxime Crepeau mu je obranio šut.

Foto: Agustin Marcarian

Nakon samo 40 sekundi drugog dijela Švicarska je povela kada je Vargas pospremio u mrežu precizan nabačaj Johana Manzambija. Gol pogledajte OVDJE. Nakon asistencije napadač Freiburga Manzambi se u 57.minuti upisao u strijelce nakon što mu je loptu namjestio Breel Embolo. Gol pogledajte OVDJE.

U 80. minuti Kanađani su smanjili atraktivnim golom Promisea, koji je iskoristio dodavanje Nathana Salibe, te su domaćini hrabro su krenuli po drugi gol. Gol pogledajte OVDJE.

U sudačkoj nadoknadi je Švicarce spasio igrač utakmice vratar Kobel, koji je obranio čak četiri opasna udarca domaćina za izjednačenje. Vratar Borussie Dortmund je zaustavio udarce Corneliusa, Johnstona i dvaput Promisea.

ŠVICARSKA - KANADA 2-1

Pred 53.000 gledatelja na stadionu BC sudio je Brazilac Abatti.

ŠVICARSKA: Kobel - Jaquez (74. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Sow (74. Aebischer), Manzambi (85. Fassnacht), Vargas (80. Ndoye) - Embolo (85. Itten)

KANADA: Crepeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg) - Buchanan (74. P. David), Saliba, Choiniere (58. Eustaquio), Ahmed (58. Millar) - J. David, Larin (58. Oluwaseyi)