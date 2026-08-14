VIDEO Svjetski prvak ima sve, a išao je komercijalnim letom! Rodri je pravi primjer poniznosti

Rodri (30) je još jednom pokazao da slava i milijunski ugovori ne moraju promijeniti čovjeka. Španjolski veznjak snimljen je na putu prema Manchesteru, a umjesto privatnog aviona ili luksuznog prijevoza odlučio se za sasvim običan komercijalni let.

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Još je zanimljivije što je Rodri putovao Ryanairom, jednom od najpoznatijih niskotarifnih aviokompanija. Fotografije i snimke brzo su se proširile društvenim mrežama, a mnogi su ostali iznenađeni prizorom nogometaša koji je posljednjih godina zaradio milijune, a bez problema putuje kao i svaki drugi putnik.

Rodrijev potez posebno je odjeknuo jer se radi o jednom od najboljih veznjaka današnjice, osvajaču Zlatne lopte i svjetskom prvaku sa Španjolskom na nedavnom SP-u. Unatoč statusu i ogromnom bogatstvu, očito mu nije problem sjesti u običan komercijalni avion i odraditi put bez posebnog tretmana.

Njegova budućnost u Manchesteru je neizvjesna. Igrač je dogovorio sve s Barcelonom i čeka samo potvrdu katalonskog diva i Manchester Cityja da se slože oko odštete koju će španjolski prvoligaš platiti. 'Građani' traže oko 80 milijuna eura.