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VIDEO Svjetsko prvenstvo nije ni počelo, a suci su već tema! Pogledajte sporni pad Viniciusa

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Svjetsko prvenstvo nije ni počelo, a suci su već tema! Pogledajte sporni pad Viniciusa
Foto: Screenshot/

"Selecao" je poveo već u sedmoj minuti preko Brune Guimaraesa, a Mostafa Ziko je u 11. minuti poravnao na 1-1. Međutim, Endrick je golom u 52. minuti odveo Brazilce prema važnoj pobjedi za moral

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Odbrojavaju se dani do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a u subotu su snage u prijateljskom susretu odmjerili peterostruki svjetski prvak Brazil i Egipat. Pobjeda je pripala momčadi Carla Ancelottija, koja je s 2-1 pobijedila afričku reprezentaciju.

"Selecao" je poveo već u sedmoj minuti preko Brune Guimaraesa, a Mostafa Ziko je u 11. minuti poravnao na 1-1. Međutim, Endrick je golom u 52. minuti odveo Brazilce prema važnoj pobjedi za moral uoči velikog natjecanja. Međutim, nakon utakmice ponajviše se priča o suđenju Meksikanca Adonaija Escobeda Gonzalesa.

Najspornija situacija dogodila se krajem prvog poluvremena. Vinicius je čudesnim driblingom izbacio dvojicu protivničkih igrača, a pritom ga je desni bek Mohamed Hany vidno srušio na putu prema golu. Ipak, na šok Brazilaca, Meksikanac se nije oglasio. Situaciju možete pogledati klikom OVDJE.

Foto: Screenshot/

Neki nisu oduševljeni ni penalom koji je dosuđen Argentini u prvom poluvremenu utakmice protiv Hondurasa. Lijevi bek Nicolas Tagliafico pao je na rubu kaznenog prostora nakon što ga je nagazio Christopher Melendez. Tu situaciju možete vidjeti OVDJE, a dodajmo kako je Lautaro Martinez bio precizan izvođač penala. Utakmica je završila 2-0 za Argentinu.

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