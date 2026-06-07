"Selecao" je poveo već u sedmoj minuti preko Brune Guimaraesa, a Mostafa Ziko je u 11. minuti poravnao na 1-1. Međutim, Endrick je golom u 52. minuti odveo Brazilce prema važnoj pobjedi za moral
VIDEO Svjetsko prvenstvo nije ni počelo, a suci su već tema! Pogledajte sporni pad Viniciusa
Odbrojavaju se dani do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a u subotu su snage u prijateljskom susretu odmjerili peterostruki svjetski prvak Brazil i Egipat. Pobjeda je pripala momčadi Carla Ancelottija, koja je s 2-1 pobijedila afričku reprezentaciju.
"Selecao" je poveo već u sedmoj minuti preko Brune Guimaraesa, a Mostafa Ziko je u 11. minuti poravnao na 1-1. Međutim, Endrick je golom u 52. minuti odveo Brazilce prema važnoj pobjedi za moral uoči velikog natjecanja. Međutim, nakon utakmice ponajviše se priča o suđenju Meksikanca Adonaija Escobeda Gonzalesa.
Najspornija situacija dogodila se krajem prvog poluvremena. Vinicius je čudesnim driblingom izbacio dvojicu protivničkih igrača, a pritom ga je desni bek Mohamed Hany vidno srušio na putu prema golu. Ipak, na šok Brazilaca, Meksikanac se nije oglasio. Situaciju možete pogledati klikom OVDJE.
Neki nisu oduševljeni ni penalom koji je dosuđen Argentini u prvom poluvremenu utakmice protiv Hondurasa. Lijevi bek Nicolas Tagliafico pao je na rubu kaznenog prostora nakon što ga je nagazio Christopher Melendez. Tu situaciju možete vidjeti OVDJE, a dodajmo kako je Lautaro Martinez bio precizan izvođač penala. Utakmica je završila 2-0 za Argentinu.
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