SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Teledirigirani 'torpedo' Radeljića pa sjajni Oreč i Fruk za pobjedu Rijeke. Evo svih golova
RIJEKA - VUKOVAR 1991 3-1 Stjepan Radeljić je zabio jedan od najljepših golova sezone iz slobodnog udarca i donio prednost svojoj momčadi. Ante Oreč povisio je vodstvo i Rijeka je dominirala susretom. U drugom dijelu Gonzalez je smanjio prednost, ali je točku na i stavio Toni Fruk iz penala kojeg je izborio Oreč. Zaslužena pobjeda Rijeke koja skače na četvrto mjesto
