VIDEO Teška ozljeda najveće NFL zvijezde! On jaukao od bolova, suigrači kleknuli i molili se...

Šok i nevjerica u Kansas Cityju. Patrick Mahomes (30), dvostruki MVP i najveća zvijezda NFL-a, doživio je tešku ozljedu lijevog koljena u dramatičnom porazu od Los Angeles Chargersa 16-13. Magnetska rezonancija potvrdila je najcrnje slutnje, puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL). Za jednog od najboljih quarterbacka današnjice sezona je završena, a porazom su Chiefsi, prvi put nakon 2014. godine, ostali bez doigravanja.

Igrale su se posljednje dvije minute utakmice. Chiefsi su lovili pobjedu koja bi ih ostavila u utrci za doigravanje. Mahomes je, u svom stilu, pokušao izbjeći pritisak obrane i u trku se osloboditi lopte. No, dok je bacao loptu, obrambeni igrač Chargersa Da’Shawn Hand srušio ga je na tlo. Mahomes se odmah uhvatio za lijevo koljeno, a bolna grimasa na njegovu licu otkrila je da se radi o nečem ozbiljnom. Dok je jaukao od bolova, igrači obje momčadi kleknuli su oko njega, a neki su se i molili.

Liječnička ekipa brzo je stigla do njega. Nakon nekoliko minuta na travnjaku, na nosilima su ga odnijeli u svlačionicu. Stadion je utihnuo.

​- Znat ćemo više nakon magnetske rezonancije - rekao je kratko nakon utakmice trener Andy Reid, no ton njegova glasa odavao je veliku zabrinutost.

Nekoliko sati kasnije stigla je i službena potvrda. Atmosfera u svlačionici bila je pogrebna.

​- Samo sam ga zagrlio, čovječe. To mi je brat. Prošli smo toliko toga zajedno. Svi volimo Pata - rekao je shrvani suigrač Chris Jones.

Iako shrvan bolovima i spoznajom o težini ozljede, Mahomes se ubrzo javio navijačima putem društvenih mreža. Njegova poruka, iako puna boli, odiše optimizmom koji ga je i učinio prvakom.

Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

- Ne znam zašto se ovo moralo dogoditi. I neću lagati, boli. Ali sve što sada možemo je vjerovati u Boga i napadati svaki dan iznova i iznova. Hvala 'Chiefs kingdomu' što me uvijek podržava i svima koji su se javili i poslali molitve. Vratit ću se jači nego ikad - napisao je Mahomes.

Nakon što je Mahomes iznesen s terena, u igru je ušao pričuvni quarterback Gardner Minshew. Uspio je povezati tri dodavanja i dovesti momčad u poziciju za čudo, no njegov posljednji pas prema Travisu Kelceju presjekao je Derwin James i time zapečatio sudbinu Chiefsa.

​- Mrzim ovu situaciju. Mrzim što nisam uspio donijeti pobjedu i održati naše nade živima. Teško je gledati Pata, čovjeka koji toliko daje za ovu momčad. Nikad nisam vidio da netko daje toliko sebe za ekipu. Uvjeren sam da će se vratiti bolji nego ikad - izjavio je Minshew.

Foto: Denny Medley/REUTERS

Ozljeda ACL-a jedna je od najtežih u sportu. Uobičajeni period oporavka traje između devet i dvanaest mjeseci. Budući da se ozljeda dogodila krajem sezone, gotovo je sigurno da će Mahomes propustiti cijeli pripremni period, a njegov povratak očekuje se tek u nekom trenutku tijekom NFL sezone 2026. godine.

Ovo je najteža ozljeda u njegovoj devetogodišnjoj karijeri, tijekom koje je pokazao gotovo nadljudsku izdržljivost. Godine 2019. iščašio je čašicu desnog koljena i vratio se nakon samo dvije utakmice, da bi kasnije te sezone osvojio Super Bowl. U doigravanju 2022. vodio je Chiefse do naslova s teškim istegnućem gležnja. Sada ga, međutim, čeka najteža bitka u karijeri.