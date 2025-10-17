VIDEO Thiago Silva dominira u 42. godini. Evo gola za pobjedu

Bivši nogometaš PSG-a, Chelseaja i Milana Thiago Silva (41) u posljednjim trenucima utakmice zabio je pobjednički gol za Fluminense. U utakmici brazilskog prvenstva sastali su se Fluminense i Juventude. Brazilski stoper našao se u napadu i na skoku, uhvatio loptu koja se odbila od njegove glave i zabio gol u 99. minuti utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Silva je 2009. potpisao za Fluminense, a onda je tri godine kasnije otišao u Milan. U talijanskom klubu proveo je tri sezone, a u PSG-u je proveo osam sezona. Dok je igrao za PSG bio je kapetan kluba i osvajao francusko prvenstvo. Nakon PSG-a potpisao je za Chelsea i to besplatno, a u Fluminense je došao prošle sezone.

Tijekom karijere bio je sedam puta prvak Francuske i pet puta je osvojio francuski kup, jednom je bio prvak Italije s Milanom, a 2022. je osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo s Chelseajem. S reprezentacijom je u sezoni 2019. osvojio Copa Americu.