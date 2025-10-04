VIDEO Tko čeka, taj i dočeka: Baturini fina minutaža protiv Jurića i Pašalića, Inter slavio

U posljednjem subotnjem susretu šestog kola talijanske Serie A nije bilo pobjednika, nogometaši Atalante i Coma su u Bergamu odigrali 1-1.

Atalanta je i dalje bez poraza u prvenstvu, ali je sastav kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Jurić remizirao već četvrti put. Comu je ovo bio treći neodlučeni rezultat.

Vrlo brzo je Atalanta povela, već u šestoj minuti je Samardžić zabio za vodstvo domaćina. Como nije pokleknuo već se brzo vratio u igru, a strijelac je bio Perrone u 19. minuti. Nakon toga su mreže mirovale sve do kraja ogleda iako su obje momčadi imale dosta prilika za drugi pogodak.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu. Kod Coma su u početnoj postavi bili Martin Baturina i Ivan Smolčić. Prvi je zamijenjen u 69., a potonji u 85. minuti.

Nogometaši milanskog Intera svladali su pred svojim navijačima Cremonese 4-1 što je gostima bio prvi ligaški poraz ove sezone. Inter je privremeno izbio na prvo mjesto ljestvice. Ima 12 bodova kao Milan, Napoli i Roma, ali sve te tri momčadi imaju utakmicu manje.

Već u šestoj minuti Martinez je načeo goste iz Cremone, dok je Bonny u 38. minuti postigao gol za 2-0. Francuski 21-godišnji igrač Ange Bony bio je najbolji pojedinac utakmice jer je osim gola i asistencije u prvom poluvremenu u nastavku još dva puta asistirao. Golove su zabijali Dimarco u 55. i Barella u 57. minuti.

Potom je Inter stao zadovoljan rezultatom, a u samom finišu je Bonazzoli postigao počasni pogodak za goste. Hrvatski nogometaš Petar Sučić zaigrao je za Inter od 75. minute.

VIDEO: INTER - CREMONESE 4-1

U dvoboju ispunjenog brojnim preokretima nogometaši Lazija i Torina su remizirali 3-3, a dva su pogotka postignuta u sudačkoj nadoknadi. Torino je poveo u 16. minuti pogotkom Simeonea, ali od tog trenutka je krenuo igrati rimski sastav koji je do odmora okrenuo rezultat na svoju stranu. Posebno je neuhvatljiv za torinsku obranu bio Cancellieri koji je postigao oba pogotka. U 24. je lijepo naciljao suparničku mrežu, dok mu je u 40. odlično asistirao hrvatski nogometaš Toma Bašić koji ga je pronašao loptom preko cijelog travnjaka.

U nastavku susreta Lazio je stao, a Torino je prvo izjednačio u 73. minuti golom Adamsa, dok je potpuni preokret uslijedio u 92. kada je nakon kornera, iz gužve, Coco pogodio za 3-2. Coco ipak nije bio gostujući junak već je debelo u nadoknadi upravo on skrivio jedanaesterac, a Cataldi je u 103. minuti pogodio za konačnih 3-3.

Toma Bašić je za Lazio igrao do 67. minute, dok je na drugoj strani Nikola Vlašić zamijenjen u 70. minuti.

VIDEO: LAZIO - TORINO 3-3