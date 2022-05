VIDEO Tko ga je pustio? Čovjek iz maksimirske lože brutalno je vrijeđao predstavnike Hajduka

Dinamo je u subotu navečer u vatrenoj atmosferi pred više od 18 tisuća svojih navijača pobijedio Hajduk na Maksimiru (3-1) i pred očima mrskog rivala proslavio 23. naslov prvaka Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Vrijeđao predstavnike Hajduka u maksimirskoj loži

Boysi su od prve do zadnje minute bodrili svoju momčad, bila je to sjajna atmosfera na Maksimiru koja se ne pamti godinama, što je i rekao trener Dinama Ante Čačić, ali nažalost, bilo je i divljaka kojima nije mjesto na stadionu.

Jedan takav utakmicu je gledao u maksimirskoj loži gdje su se smjestili čelnici Dinama, gosti i predstavnici Hajduka. U miru, bez ikakvih tenzija, gledali su najveći hrvatski derbi, a onda u jednom trenutku, ničim izazvan, nepoznati čovjek ustao se sa svog sjedala, okrenuo se prema predstavnicima Hajduka i krenuo ih vrijeđati.

U to vrijeme Bad Blue Boysi su pjevali 'Ajmo bijeli ale, ajmo bijeli ale, ajmo bijeli ale, pušite 'ku*čine' pa je on iste ružne riječi pjevao gledajući prema delegaciji Hajduka, direktno vrijeđajući ih. Nije ni na tome stao. Nastavio je: 'Mrziš Dinamo, srpsko ime to'. Nakon nekontroliranog urlanja i vrijeđanja, netko je došao do njega pa se dotični smirio i sjeo na svoje mjesto.

Ovakvim ljudima i neciviliziranom ponašanju nije mjesto na stadionu, pogotovo u svečanoj loži, a postavlja se pitanje tko ga je uopće i pustio u maksimirsku ložu.

Dinamo je osvojio naslov, proslavio ga pred svojim navijačima i zašto ne uživati jednostavno u predivnoj večeri. Čemu ovakvi ispadi i prostačenje na jednoj nogometnoj fešti kao što je bio 'vječni derbi'? Zar se ne može jednostavno navijati za svoj klub bez vulgarnog rječnika, mržnje i vrijeđanja protivnika? Sve to samo šteti Dinamu...

Najčitaniji članci