VIDEO 'To je čisti crveni karton!' Rooney napao sina brončanog 'vatrenog' zbog ovog nokauta

Bosna i Hercegovina remizirala je s Kanadom 1-1 na startu Svjetskog prvenstva u Torontu, a u studiju BBC-a raspravljali su o situaciji iz 49. minute, kad je golman "zmajeva" Nikola Vasilj (30) bio u borbi za loptu s kanadskim napadačem Tanijem Oluwaseyijem (26). Argentinac Facundo Tello (44) nakon žestokog sudara, u kojem je Vasilj boksao loptu pa zakačio glavu protivnika, dosudio je zaleđe pa penala nije moglo biti, ali je i Vasilj, sin brončanog "vatrenog" iz 1998. Vladimira Vasilja (50), prošao bez kartona. Tražio je i pomoć.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

- To je crveni karton, jako opasna igra. Znam da osvaja loptu, ali ga u nastavku udara u sljepoočnicu. To je najgore mjesto za udarac. Oluwaseyi je mogao biti u nokautu, mogao bi se vratiti za tjedan dana i imati potres mozga. Za mene je to jasan crveni. Igrači dobivaju kartone zbog sličnih startova nogama. A lakše je pomaknuti ruke nego noge u takvim duelima - ocijenio je legendarni bivši engleski reprezentativac Wayne Rooney (40) za BBC.

Foto: KEVIN SOUSA

Video sudara pogledajte OVDJE.

No bivši premierligaški sudac Darren Cann (57) ne slaže se s njim.

- Dosuđeno je zaleđe, ali čak i da ga nema, to nije penal ni crveni karton. Golman očito prvi igra loptom i kontakt je nakon toga bio neizbježan pa se ne radi o ozbiljnom prekršaju. Golman očito osvaja loptu, za mene to nije crveni karton - kazao je Cann, pomoćni sudac iz finala SP-a 2010. između Španjolske i Nizozemske (1-0).

Pravila kažu: "Start koji ugrožava sigurnost protivnika ili koristi pretjeranu silu ili brutalnost mora se sankcionirati kao ozbiljan prekršaj. Svaki igrač koji se baci na protivnika u borbi za loptu sprijeda, sa strane ili straga koristeći jednu ili obje noge, s pretjeranom silom ili ugrožava sigurnost protivnika kriv je za ozbiljan prekršaj."

Foto: KEVIN SOUSA

- Kao napadač, bio bih jako frustriran da mi nisu sudili penal za takav start. S druge strane, razumijem i mišljenje Canna. Golman je prvi udario loptu i teško mu je bilo maknuti ruke s napadačeve glave - dodao je Francuz Olivier Giroud (39).