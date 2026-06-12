VIDEO Toronto je pod opsadom 'zmajeva': Navijači feštaju na ulicama Toronta, stigao i Pjanić!

Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas (u petak, 21 sat) igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. U ogledu skupine B čeka je jedan od domaćina, Kanada, a dvoboj će se odigrati u Torontu na BMO Fieldu, stadionu kapaciteta oko 45.000 mjesta.

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Kanađani strahuju od prave invazije bh. navijača, prema pisanjima medija iz regije, na tribinama bi ih moglo biti i do 30.000. Ostvari li se ta prognoza, domaćin Mundijala svoju će premijeru odigrati u atmosferi koja će više sličiti gostujućoj.

Dok odbrojavanje do početka još traje, "preko bare“ se već uvelike fešta. Snimke druženja navijača pokazuju euforiju na vrhuncu: pjesma iz petnih žila, podignute ruke i vruća atmosfera uoči povijesnog nastupa Zmajeva. Sve možete vidjeti klikom OVDJE.

Društvene mreže pune su viralnih kadrova, a posebno se istaknula kolona automobila koja je jučer napravila pravi show ulicama Toronta. Na haubama su se vijorile zastave Bosne i Hercegovine, a u povorci su se nizali luksuzni Porschei, Audiji, BMW‑i i Mercedesi.

Navijačkoj vojsci pridružila su se i velika imena. Legendarni veznjak Miralem Pjanić (36) stigao je u Toronto privatnim zrakoplovom, a navijači su na ulicama "ulovili“ i nekadašnje reprezentativce Vedada Ibiševića i Sejada Salihovića, spremne bodriti "zmajeve" iz prvih redova.