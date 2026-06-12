Legendarni veznjak Miralem Pjanić (36) stigao je u Toronto privatnim zrakoplovom, a navijači su na ulicama "ulovili“ i nekadašnje reprezentativce Vedada Ibiševića i Sejada Salihovića
VIDEO Toronto je pod opsadom 'zmajeva': Navijači feštaju na ulicama Toronta, stigao i Pjanić!
Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas (u petak, 21 sat) igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. U ogledu skupine B čeka je jedan od domaćina, Kanada, a dvoboj će se odigrati u Torontu na BMO Fieldu, stadionu kapaciteta oko 45.000 mjesta.
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Kanađani strahuju od prave invazije bh. navijača, prema pisanjima medija iz regije, na tribinama bi ih moglo biti i do 30.000. Ostvari li se ta prognoza, domaćin Mundijala svoju će premijeru odigrati u atmosferi koja će više sličiti gostujućoj.
Dok odbrojavanje do početka još traje, "preko bare“ se već uvelike fešta. Snimke druženja navijača pokazuju euforiju na vrhuncu: pjesma iz petnih žila, podignute ruke i vruća atmosfera uoči povijesnog nastupa Zmajeva. Sve možete vidjeti klikom OVDJE.
⚜️BH Fanaticos warming up for tomorrow against Canada! #FIFAWorldCup #CANBIH 🇨🇦🇧🇦 🎥: @EldarKaric_YT Instagram: official.eldark pic.twitter.com/PlunVqqd5o— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
Downtown Toronto🇨🇦 currently!🇧🇦 #FIFAWorldCup 🎥: https://t.co/X86YXh50l2 pic.twitter.com/jPm70QwFFo— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 11, 2026
Društvene mreže pune su viralnih kadrova, a posebno se istaknula kolona automobila koja je jučer napravila pravi show ulicama Toronta. Na haubama su se vijorile zastave Bosne i Hercegovine, a u povorci su se nizali luksuzni Porschei, Audiji, BMW‑i i Mercedesi.
🇧🇦Bosnia-Herzegovina fans earlier today in Toronto! #FIFAWorldCup #CANBIH 🇨🇦🇧🇦 🎥: Special_ News10 pic.twitter.com/sNIBq8229f— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
Navijačkoj vojsci pridružila su se i velika imena. Legendarni veznjak Miralem Pjanić (36) stigao je u Toronto privatnim zrakoplovom, a navijači su na ulicama "ulovili“ i nekadašnje reprezentativce Vedada Ibiševića i Sejada Salihovića, spremne bodriti "zmajeve" iz prvih redova.
🇧🇦Bosnia-Herzegovina and TSG Hoffenheim Legends Vedad Ibisevic and Sejad Salihovic arrived to Toronto to support the boys against Canada. Let’s go! #FIFAWorldCup #CANBIH 🇨🇦🇧🇦 pic.twitter.com/z0xL8qSEY1— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
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