VIDEO Tottenham u 95. minuti ispustio pobjedu! Manchester United dobio Chelsea u Londonu

Tottenham i Brighton su u Londonu remizirali 2-2 u 33. kolu engleske Premier lige.

Domaća momčad povela je golom Pedra Pora u 39. minuti, a Brighton je izjednačio golom Kaorua Mitome u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Tottenham je ponovno poveo u 77. minuti golom Xavija Simmonsa, prije nego što je Brighton došao do boda u petoj minuti sudačke nadoknade preko Georginija Ruttera.

Brighton je prekinuo niz od tri pobjede i deveti je u Premier ligi s 47 bodova. Tottenham je i 15. utakmicu zaredom ostao bez pobjede u Premier ligi i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 31 bodom. Posljednju pobjedu Tottenhama u domaćem prvenstvu ostvario je 28. prosinca u gostima kod Crystal Palacea (1-0).

Manchester United je u Londonu pobijedio Chelsea 1-0 u derbiju 33. kolu Premier lige i učvrstio se na trećem mjestu. United je iskoristio prvu priliku na utakmici u 43. minuti, a Mateusz Cunha je zabio nakon asistencije Bruna Fernandesa. Gol pogledajte OVDJE

Ovo je prva pobjeda Uniteda na Stamford Bridgeu od veljače 2020. United je na trećem mjestu Premier lige s 58 bodova, dok je Chelsea na šestom mjestu s 48 bodova nakon četvrtog uzastopnog poraza.