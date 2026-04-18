VIDEO Tottenham u 95. minuti ispustio pobjedu! Manchester United dobio Chelsea u Londonu

Tottenham i Brighton su u Londonu remizirali 2-2 u 33. kolu engleske Premier lige.

Domaća momčad povela je golom Pedra Pora u 39. minuti, a Brighton je izjednačio golom Kaorua Mitome u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Tottenham je ponovno poveo u 77. minuti golom Xavija Simmonsa, prije nego što je Brighton došao do boda u petoj minuti sudačke nadoknade preko Georginija Ruttera. Golove pogledajte OVDJE

Brighton je prekinuo niz od tri pobjede i deveti je u Premier ligi s 47 bodova. Tottenham je i 15. utakmicu zaredom ostao bez pobjede u Premier ligi i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 31 bodom. Posljednju pobjedu Tottenhama u domaćem prvenstvu ostvario je 28. prosinca u gostima kod Crystal Palacea (1-0).

Manchester United je  u Londonu pobijedio Chelsea 1-0 u derbiju 33. kolu Premier lige i učvrstio se na trećem mjestu. United je iskoristio prvu priliku na utakmici u 43. minuti, a Mateusz Cunha je zabio nakon asistencije Bruna Fernandesa. Gol pogledajte OVDJE

Ovo je prva pobjeda Uniteda na Stamford Bridgeu od veljače 2020. United je na trećem mjestu Premier lige s 58 bodova, dok je Chelsea na šestom mjestu s 48 bodova nakon četvrtog uzastopnog poraza.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Rijeka 2-2: Ludi derbi i remi! Rijeka s igračem manje izvukla bod, Belji poništen gol
POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Rijeka 2-2: Ludi derbi i remi! Rijeka s igračem manje izvukla bod, Belji poništen gol

DINAMO - RIJEKA 2-2 Podjela bodova na Maksimiru! Dinamo poveo preko Belje, gosti izjednačili penalom Dantasa. Rijeka je povela na početku drugog djela, a onda je Belji poništen gol, ali je izjednačio na 2-2
FOTO Voditeljica Hajdukove TV gradi i karijeru fitness trenerice
USPJEŠNA NA OBA POLJA

FOTO Voditeljica Hajdukove TV gradi i karijeru fitness trenerice

Bruna Karla Bosnić osvaja tisuće pratitelja na društvenim mrežama kao voditeljica Hajduk TV-a i kineziologinja. Promovira strast prema zdravom životu i rado objavljuje snimke s treninga

