VIDEO Tottenham uzeo važna tri boda i pobjegao iz opasne zone

Nogometaši Tottenhama na gostovanju su pobijedili Aston Villu sa 2-1 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za premierligaški spas. Spursi su ovom pobjedom napustili zonu ispadanja, a sada je u "crvenom" West Ham s bodom manje. Burnley i Wolverhampton više nemaju niti matematičke izglede za spas.

Londonski sastav je poveo u 12. minuti golom Conora Gallaghera, a na 2-0 je povisio Richarlison. Villa, koja je očito mislima okrenuta prema četvrtku i uzvratnom susretu polufinala Europske lige protiv Nottingham Foresta, uspjela je ublažiti poraz u šestoj minuti nadoknade golom Emiliana Buendije. Sve golove možete pogledati OVDJE.

Foto: Matthew Childs

U ranije odigranom susretu Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Liverpool sa 3-2 osiguravši plasman u Ligu prvaka. Bila je to odlična utakmica u kojoj je United poveo 2-0, "Redsi" su na otvaranju drugog dijela izjednačili, da bi domaćin u završnici ipak stigao do pobjede.

Važne bodove osvojio je i Bournemouth nakon 3-0 pobjede protiv Crystal Palacea napravivši još jedan korak bliže prvom plasman u u Europu u povijesti kluba. Golove za domaćine zabili u Jefferson Lerma (⁠10-ag), Eli Kroupi (32-11m) i Rayan (77). Born Sosa nije nastupio za goste. Momčad koju vodi Andoni Iraola je produžila niz bez poraza na 15 utakmica vrativši se na šesto mjesto na tablici.

U ponedjeljak kolo zatvaraju Chelsea - Nottingham Forest, te Everton - Manchester City.

Arsenal vodi na ljestvici sa 76 bodova, Manchester City ima dva susreta manje i šest bodova manje, dok je Man United treći sa 64 boda. Slijede Liverpool i Aston Villa sa po 58, te Bourneouth sa 52 boda.