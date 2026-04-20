VIDEO Tragedija na reliju u Argentini. Automobil izletio u publiku, poginuo gledatelj

Teška nesreća obilježila je drugu rundu FIA CODASUR South American Rally Championshipa, koja se proteklog vikenda vozila u Argentini, a završila je tragičnim ishodom za gledatelje. Do nesreće je došlo tijekom relija u Mina Claveru, kada je posada u sastavu Didiera Ariasa i suvozač Héctora Núñeza izgubila kontrolu nad vozilom nakon što je automobil zahvatio zemljani nasip. Vozilo se potom više puta prevrnulo i velikom brzinom uletjelo u zonu s gledateljima.

Snimke s mjesta događaja pokazuju dramatične trenutke u kojima su se gledatelji pokušavali skloniti, skačući s kamenja i bježeći u stranu dok se automobil nekontrolirano prevrtao prije nego što se zaustavio na boku. Unatoč silini nesreće, vozač i suvozač prošli su bez težih ozljeda. Trenutak nesreće uhvaćen je iz nekoliko kuteva. Jedan gledatelj nalazio se u putanji rotirajućeg automobila i sve je snimio, a taj video možete pogledati OVDJE. Druga snimka pokazuje navijača koji je snimao zavoj prije kojega je vozač izletio sa staze. Najdramatičnija snimka pak pokazuje izbliza kako su se ljudi u posljednje trenutak izmicali dok je auto prelijetao preko njih, a tu snimku pogledajte OVDJE.

Nažalost, posljedice za publiku bile su tragične. Jedan gledatelj izgubio je život, dok su još dvije osobe ozlijeđene. FIA je potvrdila smrt i u službenom priopćenju izrazila duboku sućut obitelji preminulog te podršku svim pogođenima. Iz FIA-e su poručili kako će pružiti punu podršku organizatorima relija, kao i lokalnim vlastima u istrazi okolnosti nesreće, koja je trenutačno u tijeku.

Ovaj tragični događaj dodatno je obilježio težak vikend u svijetu automobilizma, budući da je dan ranije u nesreći na Nürburgringu život izgubio i vozač Juha Miettinen.