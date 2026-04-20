UŽASNA TRAGEDIJA

VIDEO Tragedija na reliju u Argentini. Automobil izletio u publiku, poginuo gledatelj

Piše Domagoj Vugrinović,
VIDEO Tragedija na reliju u Argentini. Automobil izletio u publiku, poginuo gledatelj
Veoma smo potreseni ovim tragičnim događajem. Izražavamo iskrenu sućut obitelji preminulog, a mislima smo uz sve ozlijeđene, poručili su iz FIA-e

Teška nesreća obilježila je drugu rundu FIA CODASUR South American Rally Championshipa, koja se proteklog vikenda vozila u Argentini, a završila je tragičnim ishodom za gledatelje. Do nesreće je došlo tijekom relija u Mina Claveru, kada je posada u sastavu Didiera Ariasa i suvozač Héctora Núñeza izgubila kontrolu nad vozilom nakon što je automobil zahvatio zemljani nasip. Vozilo se potom više puta prevrnulo i velikom brzinom uletjelo u zonu s gledateljima.

Snimke s mjesta događaja pokazuju dramatične trenutke u kojima su se gledatelji pokušavali skloniti, skačući s kamenja i bježeći u stranu dok se automobil nekontrolirano prevrtao prije nego što se zaustavio na boku. Unatoč silini nesreće, vozač i suvozač prošli su bez težih ozljeda. Trenutak nesreće uhvaćen je iz nekoliko kuteva. Jedan gledatelj nalazio se u putanji rotirajućeg automobila i sve je snimio, a taj video možete pogledati OVDJE. Druga snimka pokazuje navijača koji je snimao zavoj prije kojega je vozač izletio sa staze. Najdramatičnija snimka pak pokazuje izbliza kako su se ljudi u posljednje trenutak izmicali dok je auto prelijetao preko njih, a tu snimku pogledajte OVDJE.

ORGANIZATOR OTKRIO Sramotna krađa na WRC reliju! 'Tri budale naprave takvu stvar'
Sramotna krađa na WRC reliju! 'Tri budale naprave takvu stvar'

Nažalost, posljedice za publiku bile su tragične. Jedan gledatelj izgubio je život, dok su još dvije osobe ozlijeđene. FIA je potvrdila smrt i u službenom priopćenju izrazila duboku sućut obitelji preminulog te podršku svim pogođenima. Iz FIA-e su poručili kako će pružiti punu podršku organizatorima relija, kao i lokalnim vlastima u istrazi okolnosti nesreće, koja je trenutačno u tijeku.

Ovaj tragični događaj dodatno je obilježio težak vikend u svijetu automobilizma, budući da je dan ranije u nesreći na Nürburgringu život izgubio i vozač Juha Miettinen.

FOTO Haalandovoj djevojci prvo se svidio njegov prijatelj: 'Kad sam tebe vidjela, odlučila sam'
BAREM JE ISKRENA

FOTO Haalandovoj djevojci prvo se svidio njegov prijatelj: 'Kad sam tebe vidjela, odlučila sam'

Erling Haaland i njegova dugogodišnja djevojka Isabel Haugseng Johansen, nasmijali su javnost kada je Isabel u opuštenom videu otkrila da je na početku zapravo bila zaljubljena u najboljeg mu prijatelja
Manchester City - Arsenal 2-1: 'Građani' uzeli važna tri boda u borbi za prvaka Premier lige
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Manchester City - Arsenal 2-1: 'Građani' uzeli važna tri boda u borbi za prvaka Premier lige

MAN. CITY - ARSENAL 2-1 'Građani' su na Etihadu došli do važne pobjede protiv vodećeg Arsenala. Poveli su u 16. minuti preko Cherkija, 'topnici' su brzo izjednačili u 18. Za konačnih 2-1 je zabio Haaland
Misteriozna poruka hrvatske zlatne olimpijke zabrinula je sve
POSTAVLJAJU SE PITANJA

Misteriozna poruka hrvatske zlatne olimpijke zabrinula je sve

Matea Jelić, zlatna olimpijka, šokirala je fanove Instagram objavom koju je ubrzo obrisala. Pisala je o borbama u privatnom životu, zahvalila obitelji i klubu te da nije znala treba li ovo objaviti ili ne

