Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE ZAŠTO

VIDEO Trener Rijeke je poludio! Umalo se potukao s Vešovićem

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Trener Rijeke je poludio! Umalo se potukao s Vešovićem
Foto: MAXSport/screenshot

Drama na Maksimiru: Vešović zapalio klupe grubim startom na Gojaka, trener Sanchez poludio! Rijeka slavila 3-0 unatoč žutim kartonima

Admiral

Pedeseta minuta naizgled mirne utakmice Lokomotive i Rijeke pri vodstvu gostiju 1-0 na Maksimiru i trenutak koji je zapalio obje klupe. Marko Vešović, bivši član bijelih, neoprezno je startao na Amera Gojaka i faulirao ga tik ispred četvrtog suca Antonija Škobića.

Trener Rijeke Victor Sanchez odmah je poludio na taj potez Crnogorca i zbog udarca u predjelu vrata tražio pregledavanje snimke i kaznu za igrača Lokomotive. Dok se Gojak previjao na podu od bolova, Vešović mu je nešto dobacio natrag, a onda su se njih dvojica sukobila prsa o prsa. Srećom, nisu poletjele šake.

- E, ovo je ono lice Victora Sancheza kakvo smo gledali u punom profilu na Poljudu - kazao je komentator MAXSporta Ivan Ljubić, aludirajući na crveni karton zbog bacanja bočice i vrijeđanja suca, zbog čega je Sanchez dobio tri utakmice kazne.

Vešović se nakon svega izvukao sa žutim kartonom, a dobio ga je i Sanchez. Tako je odlučio glavni sudac Ante Terzić iz Podstrane. Rijeka je na koncu slavila 3-0 i sasvim se približila Europi.

- Nije me vidio, došao sam mu iza leđa i nije bilo namjere s njegove strane. Na kraju se sve završilo fer i korektno, što je najvažnije - rekao je Gojak za MAXSport nakon utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026