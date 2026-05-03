VIDEO Trener Rijeke je poludio! Umalo se potukao s Vešovićem

Pedeseta minuta naizgled mirne utakmice Lokomotive i Rijeke pri vodstvu gostiju 1-0 na Maksimiru i trenutak koji je zapalio obje klupe. Marko Vešović, bivši član bijelih, neoprezno je startao na Amera Gojaka i faulirao ga tik ispred četvrtog suca Antonija Škobića.

Trener Rijeke Victor Sanchez odmah je poludio na taj potez Crnogorca i zbog udarca u predjelu vrata tražio pregledavanje snimke i kaznu za igrača Lokomotive. Dok se Gojak previjao na podu od bolova, Vešović mu je nešto dobacio natrag, a onda su se njih dvojica sukobila prsa o prsa. Srećom, nisu poletjele šake.

- E, ovo je ono lice Victora Sancheza kakvo smo gledali u punom profilu na Poljudu - kazao je komentator MAXSporta Ivan Ljubić, aludirajući na crveni karton zbog bacanja bočice i vrijeđanja suca, zbog čega je Sanchez dobio tri utakmice kazne.

Vešović se nakon svega izvukao sa žutim kartonom, a dobio ga je i Sanchez. Tako je odlučio glavni sudac Ante Terzić iz Podstrane. Rijeka je na koncu slavila 3-0 i sasvim se približila Europi.

- Nije me vidio, došao sam mu iza leđa i nije bilo namjere s njegove strane. Na kraju se sve završilo fer i korektno, što je najvažnije - rekao je Gojak za MAXSport nakon utakmice.