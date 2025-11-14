VIDEO Treneru Girone, gledaš li? Livaković fantastičnom obranom spasio Hrvatsku protiv Farana

Hrvatska je već u 16. minuti primila gol od Farskih Otoka za 0-1, ali nakon sedam minuta izjednačila je preko Gvardiola. Gosti su mogli opet u vodstvo u 29. minuti, ali fantastičnom je reakcijom Livaković pokazao klasu.

Hanus Sorensen našao se "oči u oči" s hrvatskom "jedinicom" i pucao prizemno, ali Livaković je sjajnom reakcijom obranio udarac i spasio "vatrene".

Obranu Livakovića pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Hrvatskoj je i bod dovoljan da matematički osigura nastup na Svjetskom prvenstvo iduće godine.