Komentari 4
VIDEO Treneru Girone, gledaš li? Livaković fantastičnom obranom spasio Hrvatsku protiv Farana

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Treneru Girone, gledaš li? Livaković fantastičnom obranom spasio Hrvatsku protiv Farana
Foto: Screenshot/SportKlub

Podsjetimo, Hrvatskoj je i bod dovoljan da matematički osigura nastup na Svjetskom prvenstvo iduće godine

Hrvatska je već u 16. minuti primila gol od Farskih Otoka za 0-1, ali nakon sedam minuta izjednačila je preko Gvardiola. Gosti su mogli opet u vodstvo u 29. minuti, ali fantastičnom je reakcijom Livaković pokazao klasu. 

Hanus Sorensen našao se "oči u oči" s hrvatskom "jedinicom" i pucao prizemno, ali Livaković je sjajnom reakcijom obranio udarac i spasio "vatrene". 

Obranu Livakovića pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Hrvatskoj je i bod dovoljan da matematički osigura nastup na Svjetskom prvenstvo iduće godine. 

