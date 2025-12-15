VIDEO Trenutak strave na utrci! Talijansku skijašicu spasila je luda sreća pri brzini 120 na sat

Talijanska skijašica Asja Zenere obilježila je utrku superveleslaloma Svjetskog kupa u švicarskom St. Moritzu nesvakidašnjim potezom koji je u isto vrijeme izazvao oduševljenje publike i doveo do diskvalifikacije.

Tijekom vožnje Zenere je nakon snažnog skoka izgubila idealnu putanju i velikom se brzinom od 120 km/h našla na putanji ravno prema sljedećim vratima. U trenutku kada je sudar s vratima izgledao neizbježno i potencijalno vrlo opasno, reagirala je instinktivno. Umjesto pokušaja obilaska, sagnula je glavu, skupila tijelo i doslovno proletjela kroz prostor između stupova vrata, ne dodirnuvši ih.

Manevar je bio toliko brz i precizan da ga u prvom trenutku nisu uočili ni gledatelji ni televizijski komentatori. Zenere je nastavila utrku i stigla do cilja, a tek je naknadna analiza snimke otkrila da vrata nije prošla na propisan način. Prema pravilima alpskog skijanja, skijašica mora pravilno obići vrata, pa je njezin prolazak "kroz" njih značio kršenje pravila i automatsku diskvalifikaciju, zbog čega njezino vrijeme nije upisano.

Iako je ostala bez rezultata, Zenere je svojim potezom izbjegla težak pad i moguće ozbiljne ozljede. Publika je njezinu snalažljivost i hrabru reakciju nagradila glasnim pljeskom, a snimka prolaska kroz vrata brzo je postala jedan od najupečatljivijih trenutaka utrke.