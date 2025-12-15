Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKAV POTEZ

VIDEO Trenutak strave na utrci! Talijansku skijašicu spasila je luda sreća pri brzini 120 na sat

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Trenutak strave na utrci! Talijansku skijašicu spasila je luda sreća pri brzini 120 na sat
Foto: Eurosport

Manevar je bio toliko brz i precizan da ga u prvom trenutku nisu uočili ni gledatelji ni televizijski komentatori

Talijanska skijašica Asja Zenere obilježila je utrku superveleslaloma Svjetskog kupa u švicarskom St. Moritzu nesvakidašnjim potezom koji je u isto vrijeme izazvao oduševljenje publike i doveo do diskvalifikacije.

Tijekom vožnje Zenere je nakon snažnog skoka izgubila idealnu putanju i velikom se brzinom od 120 km/h našla na putanji ravno prema sljedećim vratima. U trenutku kada je sudar s vratima izgledao neizbježno i potencijalno vrlo opasno, reagirala je instinktivno. Umjesto pokušaja obilaska, sagnula je glavu, skupila tijelo i doslovno proletjela kroz prostor između stupova vrata, ne dodirnuvši ih.

PROMO Kako se pripremiti za sezonu skijanja: važnost steznika za koljena i leđa
Kako se pripremiti za sezonu skijanja: važnost steznika za koljena i leđa

Manevar je bio toliko brz i precizan da ga u prvom trenutku nisu uočili ni gledatelji ni televizijski komentatori. Zenere je nastavila utrku i stigla do cilja, a tek je naknadna analiza snimke otkrila da vrata nije prošla na propisan način. Prema pravilima alpskog skijanja, skijašica mora pravilno obići vrata, pa je njezin prolazak "kroz" njih značio kršenje pravila i automatsku diskvalifikaciju, zbog čega njezino vrijeme nije upisano.

Iako je ostala bez rezultata, Zenere je svojim potezom izbjegla težak pad i moguće ozbiljne ozljede. Publika je njezinu snalažljivost i hrabru reakciju nagradila glasnim pljeskom, a snimka prolaska kroz vrata brzo je postala jedan od najupečatljivijih trenutaka utrke. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
SENZACIJA DOMAĆEG NOGOMETA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025