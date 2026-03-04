POGLEDAJTE GOLOVE
VIDEO Trontelj spektakularno pogodio, a Pršir 'zakucao' prolaz Gorice u polufinale Kupa
VARAŽDIN - GORICA 1-3 Gorica je po treći put u povijesti izborila plasman u polufinale Kupa. U 2. minuti goste je u vodstvo doveo Epailly, a samo pet minuta poslije Mamić je izjednačio. Najspektakularniji trenutak utakmice dogodio se u 27. minuti, kada je Trontelj pogodio s distance, a konačan rezultat postavio je Pršir.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.