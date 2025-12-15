VIDEO Turci ludi za Petkovićem nakon što je 'slomio gležnjeve' protivnicima: 'Klasa od igrača'

Bruno Petković spasio je svoj Kocaelispor od poraza pred sami kraj utakmice. Hrvatska konekcija između njega i Hrvoja Smolčića produljila je niz turskog kluba na pet utakmica bez poraza. Smolčić je asistirao, a Petković povaljao dvojicu obrambenih igrača, a onda i golmana Karagümrüka, Ivu Grbića. Završilo je 1-1, a turski mediji opet su počeli hvaliti bivšeg dinamovca te su naglasili kako je jedan od najvažnijih igrača Kocaelispora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:25 Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac | Video: 24sata/pixsell

Utakmicu je kratko komentirao i Petković.

- Igrali smo dobro 90 minuta i zaslužili smo ovaj bod. Gol koji smo primili možda je bio sumnjiv, ali to je nogomet. Mi smo imali neke prilike koje nismo iskoristili, mogli smo biti i bolji u realizaciji - rekao je Petković za Çağdaş Kocaeli Gazetesi.

Gol pogledajte OVDJE.

Turski mediji slažu se da bi ova majstorija Petkovića mogla biti ključna za nastavak sezone. Klub je počeo nizati dobre rezultate te se nalazi na devetom mjestu s 20 osvojenih bodova nakon 16 kola. I dalje predaleko za stići među pet najboljih, ali je Kocaelispor dobrano pobjegao momčadima na dnu tablice. Ima šest bodova više od Kayserispora koji je prvi ispod crte za ostanak u ligi.

Navijači su oduševljeni Petkovićem te su pisali kako ih je još jednom spasio od poraza, naglasili su kako je "vrlo hrabro i impulzivno pristupio utakmici" što je i dovelo do novog boda, a i vjeruju kako će ovaj gol jako podići moral momčadi u nadolazećim susretima. Viću kako mu je mjesto u prvih 11, da ne smije ulaziti s klupe jer je najbolji igrač te da je još jednom pokazao klasu.