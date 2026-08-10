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VIDEO Turskog novinara priveli su zbog širenja dezinformacija! Lagao je o transferu Musiale

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Turskog novinara priveli su zbog širenja dezinformacija! Lagao je o transferu Musiale
Foto: IMAGO/Noah Wedel/IMAGOSPORT
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Skandal trese turski nogomet. Novinar Burhan Can Terzi priveden je zbog tvrdnje da je Galatasaray dogovorio Musialu, iako je klub sve demantirao. On i dalje tvrdi da će se transfer dogoditi i to jamči svojom glavom

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Neobičan slučaj potresa tursku nogometnu scenu. Burhan Can Terzi, novinar koji prati Galatasaray, završio je u policiji nakon što je protiv njega otvorena istraga zbog navodnog širenja obmanjujućih informacija u javnosti.

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Povod za cijeli slučaj bila je njegova objava vezana uz Jamala Musialu. Terzi je tvrdio da je Galatasaray dogovorio dolazak njemačkog reprezentativca iz Bayerna, no klub je vrlo brzo reagirao i javno odbacio takve navode. Unatoč službenom demantiju, novinar nije povukao svoju tvrdnju, već je poručio da potpuno stoji iza objavljene informacije i da za nju "jamči glavom".

Situacija je nakon toga dobila i pravosudni epilog. Prema dostupnim informacijama, Galatasaray nije bio taj koji je podnio prijavu, već su nadležnim institucijama reagirali pojedini navijači kluba. Oni su u svojim prijavama naveli da je Terzi, čak i nakon službene objave kluba kako transfera neće biti, nastavio promovirati informaciju koju su smatrali neistinitom.

Na temelju tih prijava Bakırköysko državno odvjetništvo pokrenulo je postupak, a Terzi je priveden te prevezen u istanbulsku policiju kako bi dao iskaz. Slučaj je tako zbog jedne informacije o navodnom velikom transferu prerastao u policijsku i pravosudnu priču.

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