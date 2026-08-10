VIDEO Turskog novinara priveli su zbog širenja dezinformacija! Lagao je o transferu Musiale

Neobičan slučaj potresa tursku nogometnu scenu. Burhan Can Terzi, novinar koji prati Galatasaray, završio je u policiji nakon što je protiv njega otvorena istraga zbog navodnog širenja obmanjujućih informacija u javnosti.

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Povod za cijeli slučaj bila je njegova objava vezana uz Jamala Musialu. Terzi je tvrdio da je Galatasaray dogovorio dolazak njemačkog reprezentativca iz Bayerna, no klub je vrlo brzo reagirao i javno odbacio takve navode. Unatoč službenom demantiju, novinar nije povukao svoju tvrdnju, već je poručio da potpuno stoji iza objavljene informacije i da za nju "jamči glavom".

SON DAKİKA!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan Gazeteci Burhan Can Terzi sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü pic.twitter.com/uLtNpUsFOQ — Burak Doğan (@doganburak29) August 10, 2026

Situacija je nakon toga dobila i pravosudni epilog. Prema dostupnim informacijama, Galatasaray nije bio taj koji je podnio prijavu, već su nadležnim institucijama reagirali pojedini navijači kluba. Oni su u svojim prijavama naveli da je Terzi, čak i nakon službene objave kluba kako transfera neće biti, nastavio promovirati informaciju koju su smatrali neistinitom.

Na temelju tih prijava Bakırköysko državno odvjetništvo pokrenulo je postupak, a Terzi je priveden te prevezen u istanbulsku policiju kako bi dao iskaz. Slučaj je tako zbog jedne informacije o navodnom velikom transferu prerastao u policijsku i pravosudnu priču.