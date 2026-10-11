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VIDEO U Dugopolju su bijesni na suca nakon dvostrukog previda: 'Talentiran, dajte ga Fifi i Uefi'

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO U Dugopolju su bijesni na suca nakon dvostrukog previda: 'Talentiran, dajte ga Fifi i Uefi'
Foto: MAXSport/screenshot
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Zmijavci su slavili 1-0 u Dugopolju golom Kanižaja, ali kraj je obilježio skandalozan sudački previd nakon kojeg su domaći bijesno prozvali suca Čulinu

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Zmijavci su slavili 1-0 na gostovanju kod Dugopolja u utakmici 8. kola Prve NL. Pobjednički pogodak postigao je Viktor Kanižaj u 54. minuti susreta odigranog u Dugopolju, a domaćini pred 250 gledatelja nisu uspjeli doći do izjednačenja. Susret je obilježila vrlo sumnjiva i diskutabilna situacija pri samom kraju susreta.

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Gol i situacija za penal na utakmici Dugopolje - Croatia Zmijavci VIDEO
Gol i situacija za penal na utakmici Dugopolje - Croatia Zmijavci | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Duga lopta bila je upućena Kurtoviću u 93. minuti susreta. On se nalazio na rubu kaznenog prostora gostiju, a dodavanje je prvo rukom blokirao stoper Zmijavaca Matković. Lopta se naknadno odbila do Kurtovića koji ju je primirio i pripremio se na udarac, a Matković ga je povukao za ramena i oborio. Niti jednu sitauciju glavni sudac susreta Ante Čulina nije sudio kao najstrožu kaznu za domaće, već je žuti dao nogometašu Dugopolja Shatriju. Sve to su sarkastično domaći prokomentirali na društvenim mrežama.

- Vrhunsku razinu suđenja gledali smo danas na Hrvatskim vitezovima. Rezultat ove akcije je žuti Shatriju zbog prigovora. Preporučamo suca Antu Čulinu Uefi i Fifi, mlad je i talentiran.

Zmijavci su nakon osam kola na prvom mjestu Prve NL sa 16 bodova. Dugopolje se nalazi na 12. poziciji s devet bodova nakon istog broja odigranih utakmica.

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