VIDEO U Jazinama sumorno, a u Mejdanu ludnica! Cijela dvorana ostala pratiti poraz Hrvatske

Hrvatska košarkaška reprezentacija doživjela je poraz od Francuske rezultatom 80-83 u utakmici petog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Ovim porazom Hrvatska je po prvi put ostala bez plasmana na smotru najboljih europskih reprezentacija.

Za prolazak dalje bila joj je nužna pobjeda protiv Francuza, a u slučaju poraza jedina nada bila je senzacija Cipra protiv Bosne i Hercegovine. No, takav ishod se nije dogodio. Bosna i Hercegovina uvjerljivo je svladala Cipar s 108-62, čime je otklonila sve hrvatske šanse za plasman. Hrvatsku do kraja kvalifikacija čeka još gostujuća utakmica protiv Cipra, koja je na rasporedu u ponedjeljak, 24. veljače, no ona više neće imati rezultatsku važnost.

Dok je atmosfera u Jazinama bila sumorna, a navijači pred kraj utakmice skandirali: “Sesar odlazi”, potpuno suprotno ozračje vladalo je u tuzlanskom Mejdanu. Utakmica Bosne i Hercegovine završila je 20 minuta prije one u Jazinama, a njihovi navijači ostali su je pratiti uz popularnu pjesmu “Freed From Desire”. Slavlja nije nenedostajalo jer je BiH porazom Hrvatske osigurala prolaz na Eurobasket.

