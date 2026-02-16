Obavijesti

Sport

Komentari 2
EMOTIVNE SCENE

VIDEO Usred Beograda: Jedan borac donio hrvatsku, a drugi srpsku zastavu. Zadivili su sve

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Usred Beograda: Jedan borac donio hrvatsku, a drugi srpsku zastavu. Zadivili su sve
Foto: Screenshot/X

Hrvatski borac Petar Pejić i njegov srpski suparnik Marko Ivković poslali su snažnu poruku zajedništva koja je odjeknula društvenim mrežama i izazvala lavinu emotivnih reakcija

Admiral

U MMA svijetu, gdje dominiraju snaga i rivalstvo, jedan trenutak s Europskog prvenstva 2026. istaknuo se ne zbog udaraca, već zbog nevjerojatne geste sportskog duha. Hrvatski borac Petar Pejić i njegov srpski suparnik Marko Ivković poslali su snažnu poruku zajedništva koja je odjeknula društvenim mrežama i izazvala lavinu emotivnih reakcija.

Petar Pejić se okrunio zlatnom medaljom na Europskom prvenstvu u Beogradu i to u superteškoj kategoriji. U finalu je dobio Marka Ivkovića, a scena nakon iscrpljujuće borbe postala je viralna. Naime, dva borca su na sredinu kaveza donijela svoje zastave, a onda ih zamijenili. Pejić je uzeo srpsku, a Ivković hrvatsku zastavu te su ih podigli visoko iznad glave. To je prepoznala i dvorana kojom je krenuo gromoglasni aplauz, ali i komentatori koji su naglasili kako je ovo zaista prekrasan trenutak.

- Osjećam se sjajno. Ovo sam napravio za svoju državu. Volim kao pobjednik biti ogrnut hrvatskom zastavom i slušati hrvatsku himnu - poručio je Pejić nakon osvajanja zlata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: 'Lokosi' doveli mladog napadača iz Jordana
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: 'Lokosi' doveli mladog napadača iz Jordana

Posljednji su sati zimskog prijelaznog roka u HNL-u koji se zatvara u utorak u ponoć
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Olimpijski slalom usred mećave uzeo čak 49 žrtava, pa i dvojicu Hrvata! Zubčić je trenutačno 15.
SNIJEG OBILJEŽIO UTRKU

Olimpijski slalom usred mećave uzeo čak 49 žrtava, pa i dvojicu Hrvata! Zubčić je trenutačno 15.

Na prvoj vožnji olimpijskog slaloma u Bormiju hrvatski predstavnici nisu bili na razini; Rodeš i Kolega nisu kompletirali prvu vožnju, a Zubčić je trenutačno na 15. mjestu. Druga vožnja je u 13.30 sati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026