VIDEO Usred Beograda: Jedan borac donio hrvatsku, a drugi srpsku zastavu. Zadivili su sve

U MMA svijetu, gdje dominiraju snaga i rivalstvo, jedan trenutak s Europskog prvenstva 2026. istaknuo se ne zbog udaraca, već zbog nevjerojatne geste sportskog duha. Hrvatski borac Petar Pejić i njegov srpski suparnik Marko Ivković poslali su snažnu poruku zajedništva koja je odjeknula društvenim mrežama i izazvala lavinu emotivnih reakcija.

Petar Pejić se okrunio zlatnom medaljom na Europskom prvenstvu u Beogradu i to u superteškoj kategoriji. U finalu je dobio Marka Ivkovića, a scena nakon iscrpljujuće borbe postala je viralna. Naime, dva borca su na sredinu kaveza donijela svoje zastave, a onda ih zamijenili. Pejić je uzeo srpsku, a Ivković hrvatsku zastavu te su ih podigli visoko iznad glave. To je prepoznala i dvorana kojom je krenuo gromoglasni aplauz, ali i komentatori koji su naglasili kako je ovo zaista prekrasan trenutak.

- Osjećam se sjajno. Ovo sam napravio za svoju državu. Volim kao pobjednik biti ogrnut hrvatskom zastavom i slušati hrvatsku himnu - poručio je Pejić nakon osvajanja zlata.