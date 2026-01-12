VIDEO 'Uh, ovo nisam trebao snimiti'. Yamal maknuo kameru kada je shvatio što je u kadru

Slavlje Barcelone nakon pobjede nad Real Madridom 3-2 u finalu španjolskog Superkupa brzo se preselilo izvan terena, a jedan trenutak iz svlačionice posebno je privukao pažnju javnosti. Lamine Yamal (18) snimao je slavlje svojih suigrača putem Instagram livea i tako navijačima omogućio rijedak pogled iza kulisa velike fešte.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal | Video: 24sata/reuters

Dok je kamera kružila prostorijom stadiona Alinma, u jednom se trenutku u kadru nakratko pojavio poljski golman Wojciech Szczęsny (35) s cigaretom u ruci. Yamal je odmah shvatio što se dogodilo pa je naglo okrenuo kameru uz smijeh i rekao:

- Ovo se ne smije snimati.

No bilo je prekasno. Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama i postala viralna.

Szczęsny je, u svom prepoznatljivo opuštenom stilu, mirno nastavio pušiti, ne mareći previše za kameru. Iskusni golman već je godinama poznat po toj navici, koju ne skriva ni tijekom slavlja, a javnost pamti i ranije situacije u kojima je viđen s cigaretom. Poljak je o svojoj ovisnosti nedavno otvoreno govorio, naglasivši kako nikome ne želi biti uzor u tom smislu. Istaknuo je da je svjestan štetnosti pušenja te da je tu bitku izgubio još u mladosti, zbog čega je više puta apelirao na mlađe da ne slijede njegov primjer.