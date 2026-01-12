Obavijesti

Sport

Komentari 3
BILO JE KASNO

VIDEO 'Uh, ovo nisam trebao snimiti'. Yamal maknuo kameru kada je shvatio što je u kadru

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO 'Uh, ovo nisam trebao snimiti'. Yamal maknuo kameru kada je shvatio što je u kadru
Foto: Instagram

Barcelona je pobjedom u Superkupu protiv najvećeg rivala Reala stigla do prvog ovosezonskog trofeja, a igrači su se u svlačionici malo opustili nakon uspjeha

Admiral

Slavlje Barcelone nakon pobjede nad Real Madridom 3-2 u finalu španjolskog Superkupa brzo se preselilo izvan terena, a jedan trenutak iz svlačionice posebno je privukao pažnju javnosti. Lamine Yamal (18) snimao je slavlje svojih suigrača putem Instagram livea i tako navijačima omogućio rijedak pogled iza kulisa velike fešte.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal 01:11
Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal | Video: 24sata/reuters

Dok je kamera kružila prostorijom stadiona Alinma, u jednom se trenutku u kadru nakratko pojavio poljski golman Wojciech Szczęsny (35) s cigaretom u ruci. Yamal je odmah shvatio što se dogodilo pa je naglo okrenuo kameru uz smijeh i rekao:

- Ovo se ne smije snimati.

ANTI FAIR PLAY VIDEO Mbappe je loš gubitnik. Ovaj potez naljutio Katalonce
VIDEO Mbappe je loš gubitnik. Ovaj potez naljutio Katalonce

No bilo je prekasno. Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama i postala viralna.

Szczesny accidentally appeared smoking on Lamine Yamal's instagram live & he immediately flipped the camera saying “this can’t be recorded”
byu/Amu_1310 insoccer

Szczęsny je, u svom prepoznatljivo opuštenom stilu, mirno nastavio pušiti, ne mareći previše za kameru. Iskusni golman već je godinama poznat po toj navici, koju ne skriva ni tijekom slavlja, a javnost pamti i ranije situacije u kojima je viđen s cigaretom. Poljak je o svojoj ovisnosti nedavno otvoreno govorio, naglasivši kako nikome ne želi biti uzor u tom smislu. Istaknuo je da je svjestan štetnosti pušenja te da je tu bitku izgubio još u mladosti, zbog čega je više puta apelirao na mlađe da ne slijede njegov primjer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Slaven odbio ponudu za Jagušića iz Turske
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Slaven odbio ponudu za Jagušića iz Turske

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!

NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Hrvatski rukometaši porazom su zaključili pripreme za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu naša reprezentacija igra u Malmöu 17. siječnja protiv Gruzije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026