VIDEO Usred Toronta najduža ulica na svijetu! I tamo, dakako, Hrvati: Pogledajte ovu grdosiju

Znate li koja je najduža ulica u svijetu u jednom urbanom središtu? Upravo u Torontu, gdje hrvatska nogometna reprezentacija igra drugu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Paname. Yonge Street duga je čak 56 kilometara, barem službeno, iako neki kažu da je i duža.

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Kreće od od luke Queensway, a da je prehodate cijelu, trebalo bi vam 10-12 sati! I tu smo primijetili hrvatske zastave na obližnjem kafiću, brojne hrvatske navijače koji se kreću žilom kucavicom Toronta, koji dijeli grad točno napola. Zamislite da živite u Torontu i da se s nekim dogovorite i kažete: nađemo se u ulici Yonge. Na početku ili na kraju? Nije svejedno...

POGLEDAJTE VIDEO: 24sata u najdužoj ulici na svijetu