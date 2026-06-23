Obavijesti

Sport

Komentari 1
24SATA U KANADI

VIDEO Usred Toronta najduža ulica na svijetu! I tamo, dakako, Hrvati: Pogledajte ovu grdosiju

Piše Josip Tolić, iz Toronta: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Usred Toronta najduža ulica na svijetu! I tamo, dakako, Hrvati: Pogledajte ovu grdosiju
18
SP 2026 Toronto: Hrvatski navijači prošetali ulicom Yonge Street najpoznatijom i najvažnijom ulicom u Torontu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Torontska Yonge Street šokira: službeno duga 56 km, a Hrvati su uz nju izvjesili zastave i preplavili grad

Admiral

Znate li koja je najduža ulica u svijetu u jednom urbanom središtu? Upravo u Torontu, gdje hrvatska nogometna reprezentacija igra drugu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Paname. Yonge Street duga je čak 56 kilometara, barem službeno, iako neki kažu da je i duža.

POGLEDAJTE GALERIJU:

SP 2026 Toronto: Hrvatski navijači prošetali ulicom Yonge Street najpoznatijom i najvažnijom ulicom u Torontu SP 2026 Toronto: Hrvatski navijači prošetali ulicom Yonge Street najpoznatijom i najvažnijom ulicom u Torontu SP 2026 Toronto: Hrvatski navijači prošetali ulicom Yonge Street najpoznatijom i najvažnijom ulicom u Torontu
18
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kreće od od luke Queensway, a da je prehodate cijelu, trebalo bi vam 10-12 sati! I tu smo primijetili hrvatske zastave na obližnjem kafiću, brojne hrvatske navijače koji se kreću žilom kucavicom Toronta, koji dijeli grad točno napola. Zamislite da živite u Torontu i da se s nekim dogovorite i kažete: nađemo se u ulici Yonge. Na početku ili na kraju? Nije svejedno...

POGLEDAJTE VIDEO: 24sata u najdužoj ulici na svijetu

Pokretanje videa...

24sata u najdužoj ulici na svijetu VIDEO
24sata u najdužoj ulici na svijetu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca
KAKVA LJUBAVNA PRIČA

Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026