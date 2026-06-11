VIDEO 'Vatreni' odradili prvi trening u SAD-u, dočekalo ih na tisuće oduševljenih navijača

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u Episcopal High Schoolu. Dan nakon dolaska u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu “vatreni” su prvo odradili kratke medijske obaveze, a potom istrčali na teren. Riječ je o treningu otvorenog tipa, a ondje je stiglo i oko tisuću navijača hrvatske nogometne reprezentacije.

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Paralelno dok su “vatreni” trenirali na glavnom terenu, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa obratio se lokalnoj zajednici na pomoćnom igralištu. Bivši golman hrvatske reprezentacije u čast i zahvalu gradonačelnici Alexandrije Alyiji Gaskins uručio je dres hrvatske reprezentacije nakon što je ona na konferenciji za medije biranim riječima govorila o našoj nacionalnoj vrsti, nazvavši je jednom od najboljih na svijetu.

Kao i jučer na dočeku pred hotelom, i danas je na treningu uvjerljivo najviše bilo hrvatskih navijača u dresu Luke Modrića.

Alexandria: Hrvatska odradilla prvi trening na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Oko trenera su se okupila i djeca iz Aleksandrije koja pohađaju školu nogometa na terenima Episcopal High Schoola. Oko cijelog kompleksa vladaju velike mjere sigurnosti, a uz policiju i osiguranje, na punktovima su postavljene i posebne kamere. Iako je u utorak, kada su “vatreni” stigli u Washington, bilo sunčano i vruće, na dan prvog treninga dočekala ih je kiša.

Postojala je, iako minimalna, bojazan da bi se trening mogao i odgoditi. Naime, prema zakonima SAD-a sve sportske aktivnosti na otvorenom prekidaju se na 30 minuta kada munja udari u krugu od 13 kilometara oko perimetra na kojem se odvija događaj. Istaknuo je to i Tomislav Pacak na konferenciji za medije, no kada su medijske obaveze završile, sunce se ukazalo, a nebo razvedrilo.

Na prvi trening “vatrenih” stigao je i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.