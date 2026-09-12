VIDEO 'Vatreni' u golgeterskoj formi života: Zabio je već šesti gol sezone u dresu Freiburga

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović nastavlja nevjerojatnu formu u dresu Freiburga. 'Vatreni' je zabio novi gol za povećanje vodstva Freiburga protiv M'gladbacha u 3. kolu njemačke Bundeslige.

Za vodstvo domaćina u 23. minuti zabio je Engelhardt, a samo šest minuta kasnije suparničku mrežu pogodio je i Matanović. Mathias Ginter dodao je s desne strane na Matanovića, koji je s ruba šesnaesterca puknuo iz prve i sjajno pogodio od stative u lijevi kut gola. Gol pogledajte OVDJE.

Matanović je tako nastavio sjajan golgeterski niz jer ovo je hrvatskom reprezentativcu već šesti gol ove sezone u svim natjecanjima, odnosno treći u Bundesligi.