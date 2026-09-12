Matanović opet zabio! Vatreni sjajnim udarcem zabio M'gladbachu i nastavio golgeterski niz u Freiburgu
SJAJNI MATANOVIĆ
VIDEO 'Vatreni' u golgeterskoj formi života: Zabio je već šesti gol sezone u dresu Freiburga
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Hrvatski reprezentativac Igor Matanović nastavlja nevjerojatnu formu u dresu Freiburga. 'Vatreni' je zabio novi gol za povećanje vodstva Freiburga protiv M'gladbacha u 3. kolu njemačke Bundeslige.
Za vodstvo domaćina u 23. minuti zabio je Engelhardt, a samo šest minuta kasnije suparničku mrežu pogodio je i Matanović. Mathias Ginter dodao je s desne strane na Matanovića, koji je s ruba šesnaesterca puknuo iz prve i sjajno pogodio od stative u lijevi kut gola. Gol pogledajte OVDJE.
Matanović je tako nastavio sjajan golgeterski niz jer ovo je hrvatskom reprezentativcu već šesti gol ove sezone u svim natjecanjima, odnosno treći u Bundesligi.
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