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SJAJNI MATANOVIĆ

VIDEO 'Vatreni' u golgeterskoj formi života: Zabio je već šesti gol sezone u dresu Freiburga

Piše Issa Kralj,
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VIDEO 'Vatreni' u golgeterskoj formi života: Zabio je već šesti gol sezone u dresu Freiburga
Foto: Sportklub
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Matanović opet zabio! Vatreni sjajnim udarcem zabio M'gladbachu i nastavio golgeterski niz u Freiburgu

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Hrvatski reprezentativac Igor Matanović nastavlja nevjerojatnu formu u dresu Freiburga. 'Vatreni' je zabio novi gol za povećanje vodstva Freiburga protiv M'gladbacha u 3. kolu njemačke Bundeslige. 

Za vodstvo domaćina u 23. minuti zabio je Engelhardt, a samo šest minuta kasnije suparničku mrežu pogodio je i Matanović. Mathias Ginter dodao je s desne strane na Matanovića, koji je s ruba šesnaesterca puknuo iz prve i sjajno pogodio od stative u lijevi kut gola. Gol pogledajte OVDJE.

Matanović je tako nastavio sjajan golgeterski niz jer ovo je hrvatskom reprezentativcu već šesti gol ove sezone u svim natjecanjima, odnosno treći u Bundesligi.

 

 

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