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FRUK REKAO 'DA'

VIDEO 'Vatreni' zablistao na prvom plesu: Pogledajte scene s raskošne svadbe, stigli suigrači

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO 'Vatreni' zablistao na prvom plesu: Pogledajte scene s raskošne svadbe, stigli suigrači
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Foto: Instagram
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Romantičan prvi ples na Instagram storyju podijelio je bivši igrač Rijeke Duje Čop. Među ostalim uzvanicima bili su mnogi bivši i sadašnji igrači kluba s Kvarnera

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Dan nakon što je sjajno otvorio novu sezonu i zabio pobjednički gol u dresu Rijeke protiv Derry Cityja, Toni Fruk našao se u potpuno drugačijoj ulozi. Veznjak Rijeke i hrvatski reprezentativac danas je uplovio u bračnu luku sa svojom dosadašnjom zaručnicom i dugogodišnjom djevojkom Karlom Bobić. 

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Foto: HNK Rijeka

Novopečeni mladenci važan dan slavili su u raskošnoj Kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji gdje se godinama održavala Dora. Romantičan prvi ples na Instagram storyju podijelio je bivši igrač Rijeke Duje Čop. Mladenci su za prvi ples odabrali pjesmu rock and roll hit 'Let's twist again' od Chubbyja Checkera. Među ostalim uzvanicima bili su mnogi bivši i sadašnji igrači kluba s Kvarnera poput Amera Gojaka, Gabriela Rukavine, Ante Majstorovića, Ante Oreča, Mladena Devetka i Alekse Todorovića. Barjaktar je bio  Ante Matej Jurić.

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Toni Fruk pleše na svadbi VIDEO
Toni Fruk pleše na svadbi | Video: 24sata/Instagram
Foto: Instagram story

Fruk je Karlu zaprosio na ljetovanju u Grčkoj prošle godine, a sretnu je vijest podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama, otkrivši djelić svijeta koji inače čuva od znatiželjnih pogleda.

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