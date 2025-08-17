Obavijesti

ŠOK I NEVJERICA NA POLJUDU

VIDEO Već imamo promašaj sezone! To što je Božić izveo nije viđeno, pucao - u samog sebe

Piše Boris Trifunović,
Nevjerojatan promašaj dogodio se na utakmici Hajduka i Slaven Belupa u 3. kolu HNL-a. U glavnoj ulozi bio je napadač 'farmaceuta', 28-godišnji Ivan Božić koji je s nekoliko metara promašio nemoguće.

Ustvari, nije niti promašio gol jer lopta nije niti stigla do okvira. Zapela je pred gol linijom i to tako što je Božić pogodio sam sebe.

Stigao je ubačaj Agbekpornua u sredinu, veznjak Koprivničana precizno je pronašao svojeg napadača koji je u padu izveo... Pa gotovo nemoguć potez.

Božić je uspio zapucati prema golu, ali uspio je i obraniti. U istoj akciji bio je junak i tragičar Slaven Belupa, rijetke su situacije poput ove i sjećanje nas odmah asocira na legendaran potez Ilije Sivonjića.

- Božić je pogodio samog sebe. Evo jedne nevjerojatne situacije, nevjerojatnog trenutka. Božić je imao prazan gol, ali je sam sebe uspio blokirati. Ne mogu vjerovati da govorim ovu rečenicu uopće - rekao je komentator MAXSporta Andrija Cmrečnjak u prijenosu.

Poljud je u čudu gledao što napadač 'farmaceuta' izvodi, ali s oduševljenjem pozdravio kada gol nije zabio. Inače, moguće da je u začetku akcije bilo zaleđe pa i da je zabio, gol ne bi vrijedio. No, scene s Poljuda ostaju za sva vremena.

