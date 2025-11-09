SAŽETAK ISTRA - DINAMO 2-1
VIDEO Veliki promašaj Belje, a Lawal briljirao. Pogledajte kako su dinamovci izgubili od Istre
PULA - Istra 1961 pobijedila je Dinamo 2-1 na Aldo Drosini i nanijela "modrima" treći uzastopni gostujući poraz u HNL-u. Junak domaćina je Lawal koji je zabio oba gola za domaće. Nakon što je u četvrtak senazacionalno ispao u Kupu od četvrtoligaša Kurilovca, pulski sastav je priredio još jedno iznenađenje. Ovoga puta ugodno srušivši doprvaka Dinamo, čiji je poraz ublažio Bakrar.
