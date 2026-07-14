VIDEO Veliki talent 'zmajeva' raspalio Halida u autu dok čeka transfer: 'Vraćam se majci...'

Kerim Alajbegović (18) jedan je od najvećih talenata Bosne i Hercegovine, a "eksplodirao" je u kvalifikacijama za SP te na samom Mundijalu. Posebno će navijači pamtiti njegovu golčinu Katru kojom je BiH osigurala plasman u šesnaestinu finala. Iako je tamo ispala od SAD-a, Alajbegovićeva cijena je narasla te je postao meta mnogih europskih klubova.

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Prema pisanju Fabrizia Romana mladi reprezentativac najbliži je Atalanti, a dok čeka rasplet oko nastavka karijere uživa na zasluženom odmoru. Pojavila se snimka kako u autu pjeva veliki hit Halida Belića "Vraćam se majci u Bosnu". Upravo je taj stih otpjevao posebno glasno i s emocijom što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

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Iako je rođen u Njemačkoj, odlučio se igrati za BiH te je odmah postao miljenik nacije. Gotovo sigurno napušta Red Bull Salzburg u višemilijunskom transferu, a sljedeća destinacija mu je vjerojatno Italija. Tamošnji mediji pišu da uz Atalantu situaciju prate Roma, Milan i Napoli.