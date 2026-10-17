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PRVI BODOVI ZA VENEZIJU

VIDEO Venezia šokirala Napoli, De Bruyne promašio penal...

Piše HINA,
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VIDEO Venezia šokirala Napoli, De Bruyne promašio penal...
Foto: MATTEO CIAMBELLI
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Šok u Serie A! Venezia nakon trenerske promjene srušila Napoli 1-0 i upisala prvu pobjedu sezone, a De Bruyne je promašio penal

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Nakon trenerske promjene dogodila se i prva pobjeda nogometaša Venezije ove sezone, na domaćem su terenu pobijedili Napoli s 1-0 u dvoboju sedmog kola Serie A.

Nakon šest poraza u nizu povratnik u elitu Venezia je došla do prva tri boda, dok je Napoli nastavio s lošom formom te je upisao treći prvenstveni poraz. Venezia je povela na početku drugog poluvremena, u 49. minuti, kada je grešku gostujuće obrane iskoristio Adams te pogodio za 1-0.

Napoli je napadao i prije primljenog pogotka, a još je žešće nasrnuo na suparnička vrata poslije gola Venezije. U 68. minuti imao je Napoli idealnu šansu jer je loptu na bijelu točku namjestio De Bruyne, ali je njegov udarac obranio domaći vratar Stanković. Do kraja su gosti imali nekoliko odličnih prilika, ali je sve udarce prema svojoj mreži zaustavio vratar Venezije. Hrvatski nogometaš Toma Bašić je počeo utakmicu za Veneziju te je zamijenjen u 71. minuti.

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