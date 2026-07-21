VIDEO Vinicius bio na estetskom zahvatu? Navodno je operirao bradu, snimke se šire mrežama

Brazilski nogometaš Vinicius Jr. izazvao je lavinu reakcija nakon što se na društvenim mrežama pojavio s neizgled izmijenjenim crtama lica. Navodno se podvrgnuo estetskom zahvatu poznatom kao "harmonizacija brade", neinvazivnoj metodi koja postaje sve traženija među muškarcima koji žele definiraniji i muževniji izgled bez odlaska pod nož.

🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

Iako se često pojednostavljuje kao "popunjavanje brade", harmonizacija lica je znatno suptilniji pristup. Glavni cilj nije dramatično promijeniti izgled, već naglasiti postojeću koštanu strukturu i postići bolju simetriju cijelog lica. Prema stručnjacima iz estetske medicine, ključ je u postizanju sklada između nosa, usana i brade, što je posebno vidljivo u profilu.

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026

Slabo izražena ili uvučena brada može narušiti ravnotežu, čineći da nos izgleda veći ili da linija čeljusti djeluje mekše i nedefinirano. Zato se dermalnim filerima, najčešće hijaluronskom kiselinom, strateški dodaje volumen kako bi se ojačala projekcija brade i stvorio oštriji kut donje čeljusti. Za razliku od ženskih tretmana koji teže mekoći, kod muškaraca je naglasak na postizanju ravnih linija i jačanju lateralnih dijelova obraza, čime se izbjegava feminizacija lica i čuva izrazito muževan izgled. Postupak se temelji na ideji da lice treba promatrati kao cjelinu, gdje svaka promjena utječe na ukupni dojam.

Brazil je na Svjetskom prvenstvu ispao od Norveške u osmini finala 2-1, ali je Vinicius do tada igrao dobar turnir. Zabio je četiri gola na Mundijalu i bio ponajbolji igrač Brazila koji se ipak kući vratio kao veliko razočaranje.

*uz korištenje AI-a