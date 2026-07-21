Vinicius Jr. šokirao fanove novim licem: navodno je napravio harmonizaciju brade i odmah izazvao lavinu komentara
VIDEO Vinicius bio na estetskom zahvatu? Navodno je operirao bradu, snimke se šire mrežama
Brazilski nogometaš Vinicius Jr. izazvao je lavinu reakcija nakon što se na društvenim mrežama pojavio s neizgled izmijenjenim crtama lica. Navodno se podvrgnuo estetskom zahvatu poznatom kao "harmonizacija brade", neinvazivnoj metodi koja postaje sve traženija među muškarcima koji žele definiraniji i muževniji izgled bez odlaska pod nož.
🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs— Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026
Iako se često pojednostavljuje kao "popunjavanje brade", harmonizacija lica je znatno suptilniji pristup. Glavni cilj nije dramatično promijeniti izgled, već naglasiti postojeću koštanu strukturu i postići bolju simetriju cijelog lica. Prema stručnjacima iz estetske medicine, ključ je u postizanju sklada između nosa, usana i brade, što je posebno vidljivo u profilu.
Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm— Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026
Slabo izražena ili uvučena brada može narušiti ravnotežu, čineći da nos izgleda veći ili da linija čeljusti djeluje mekše i nedefinirano. Zato se dermalnim filerima, najčešće hijaluronskom kiselinom, strateški dodaje volumen kako bi se ojačala projekcija brade i stvorio oštriji kut donje čeljusti. Za razliku od ženskih tretmana koji teže mekoći, kod muškaraca je naglasak na postizanju ravnih linija i jačanju lateralnih dijelova obraza, čime se izbjegava feminizacija lica i čuva izrazito muževan izgled. Postupak se temelji na ideji da lice treba promatrati kao cjelinu, gdje svaka promjena utječe na ukupni dojam.
Brazil je na Svjetskom prvenstvu ispao od Norveške u osmini finala 2-1, ali je Vinicius do tada igrao dobar turnir. Zabio je četiri gola na Mundijalu i bio ponajbolji igrač Brazila koji se ipak kući vratio kao veliko razočaranje.
*uz korištenje AI-a
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