SAD JE ČETVRTA

VIDEO Visok poraz Podravke u Ligi prvakinja u Bukureštu

Piše HINA,
Visok poraz Podravke u Ligi prvakinja u Bukureštu
Podravka i Odense Handbold sastali se u 3. kolu EHF Liga prvakinja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podravka Vegeta doživjela prvi poraz u Ligi prvakinja protiv CSM Bukurešta 34-24! Trine Jensen Ostergaard briljirala s osam golova, dok je Matea Pletikosić bila najefikasnija za Podravku

U susretu 4. kola B skupine rukometne Lige prvakinja Podravka Vegeta je na gostovanju u Rumunjskoj izgubila od CSM Bukurešta 34-24 upisavši prvi poraz u skupini. Domaće igračice su već nakon prvog poluvremena imale šest golova viška (16-10), a potom su u nastavku samo potvrdile uvjerljivo slavlje.

Rumunjski sastav je predvodila Dankinja Trine Jensen Ostergaard s osam golova, dok su Elizabeth Omoregie i Anna Mette Hansen postigle po pet golova. Evalina Erikkson je imala 13 obrana. Kod Podravke je najefikasnija bila Matea Pletikosić s pet golova, dok je Tina Barišić postigla četiri gola. Podbacile su vratarke Antonia Tucaković, Lucija Brešen i Petra Martinović koje su zajedno sakupile svega tri obrane.

U nedjelju je odigran i susret između Krim Mercatora i Ferencvarosa, a gošće su slavile sa 33-22, dok je Brest na gostovanju porazio Odense sa 40-31. U subotu je Ikast kao gost porazio Solu sa 31-22. Na ljestvici vodi Brest s osam bodova, Ikast ima šest, a Odense i Podravka Vegeta po pet bodova. Bukurešt je na četiri, a zatim slijede Ferencvaros (4), te Sola i Mercator bez bodova.

REZULTATI:
SKUPINA A - 4. kolo:
U subotu:
Borussia Dortmund - Storhamar  22-26  (9-11)
Debrecen - Esbjerg             29-32 (14:15)
Gyor - Gloria Bistrita         33-18 (18-9)
Metz - Budućnost               38-18 (20-11)

