VIDEO Visok poraz Podravke u Ligi prvakinja u Bukureštu

U susretu 4. kola B skupine rukometne Lige prvakinja Podravka Vegeta je na gostovanju u Rumunjskoj izgubila od CSM Bukurešta 34-24 upisavši prvi poraz u skupini. Domaće igračice su već nakon prvog poluvremena imale šest golova viška (16-10), a potom su u nastavku samo potvrdile uvjerljivo slavlje.

Rumunjski sastav je predvodila Dankinja Trine Jensen Ostergaard s osam golova, dok su Elizabeth Omoregie i Anna Mette Hansen postigle po pet golova. Evalina Erikkson je imala 13 obrana. Kod Podravke je najefikasnija bila Matea Pletikosić s pet golova, dok je Tina Barišić postigla četiri gola. Podbacile su vratarke Antonia Tucaković, Lucija Brešen i Petra Martinović koje su zajedno sakupile svega tri obrane.

U nedjelju je odigran i susret između Krim Mercatora i Ferencvarosa, a gošće su slavile sa 33-22, dok je Brest na gostovanju porazio Odense sa 40-31. U subotu je Ikast kao gost porazio Solu sa 31-22. Na ljestvici vodi Brest s osam bodova, Ikast ima šest, a Odense i Podravka Vegeta po pet bodova. Bukurešt je na četiri, a zatim slijede Ferencvaros (4), te Sola i Mercator bez bodova.

REZULTATI: SKUPINA A - 4. kolo: U subotu: Borussia Dortmund - Storhamar 22-26 (9-11) Debrecen - Esbjerg 29-32 (14:15) Gyor - Gloria Bistrita 33-18 (18-9) Metz - Budućnost 38-18 (20-11)