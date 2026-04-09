VIDEO Vozač na testiranju uoči Croatia Rallyja doživio nesreću, prizori su zaista dramatični

Foto: Screenshot/Facebook

WRC Rally se u Hrvatskoj održava od 2021. godine, a Croatia Rally je stekao reputaciju jedne od najzahtjevnijih utrka zbog brzih i zavojitih cesta

WRC Croatia Rally samo što nije počeo, ali tijekom testiranja se dogodila teška nesreća. Vozač momčadi Leandro Lemos Motorsports, natječući se u WRC3 konkurenciji, u jednom je zavoju izletio sa staze i u potpunosti razbio svoju Ford Fiestu.

Automobilu su od siline udarca otpali i kotači, a pretrpio je i veliku štetu. Srećom, vozač je dobro. Fotografije s mjesta nesreće obišle su društvene mreže i zaista izgledaju vrlo dramatično. 

Brze i opasne zavojite ceste još su jednom pokazale koliko su zahtjevne, ali najvažnije je da je vozač prošao bez velikih posljedica. Konstrukcije vozila su čvrste, a vozači su osigurani vrhunskom sigurnosnom opremom. 

WRC Rally se u Hrvatskoj održava od 2021. godine, a Croatia Rally je stekao reputaciju jedne od najzahtjevnijih utrka zbog brzih i zavojitih cesta. 

