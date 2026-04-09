VIDEO Vozač na testiranju uoči Croatia Rallyja doživio nesreću, prizori su zaista dramatični
WRC Croatia Rally samo što nije počeo, ali tijekom testiranja se dogodila teška nesreća. Vozač momčadi Leandro Lemos Motorsports, natječući se u WRC3 konkurenciji, u jednom je zavoju izletio sa staze i u potpunosti razbio svoju Ford Fiestu.
Automobilu su od siline udarca otpali i kotači, a pretrpio je i veliku štetu. Srećom, vozač je dobro. Fotografije s mjesta nesreće obišle su društvene mreže i zaista izgledaju vrlo dramatično.
Brze i opasne zavojite ceste još su jednom pokazale koliko su zahtjevne, ali najvažnije je da je vozač prošao bez velikih posljedica. Konstrukcije vozila su čvrste, a vozači su osigurani vrhunskom sigurnosnom opremom.
WRC Rally se u Hrvatskoj održava od 2021. godine, a Croatia Rally je stekao reputaciju jedne od najzahtjevnijih utrka zbog brzih i zavojitih cesta.
