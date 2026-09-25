VIDEO Vrlo domišljato! UFC-ov borac je sve šokirao i obrijao glavu kako bi zadovoljio vagu

John Castaneda našao je prilično neobičan način da spasi nastup na UFC Vegas 121 priredbi. Amerikanac je na prvom vaganju imao približno 230 grama iznad dopuštene granice bantam kategorije, a onda je nekoliko minuta kasnije šokirao sve prisutne.

Castaneda se u dvoranu vratio nakon 20 minuta, a iznenadio je svojim izgledom. Naime, u tih 20 minuta Amerikanac je odlučio obrijati glavu kako bi smanjio težinu na vagi.

Castaneda će već u ranom dijelu programa odmjeriti snage s Alatengom Heilijem, a njegov je meč nakratko došao u pitanje nakon problema na službenom vaganju.

John Castaneda shaved his head and made weight pic.twitter.com/9kZ8Ud9RTD — Alex Behunin (@AlexBehunin) September 25, 2026

Već na samom dolasku na vaganje, Castaneda je signalizirao da će trebati paravan kako bi se vagao bez odjeće, no ni to nije bilo dovoljno. Nakon što je povjerenik Atletske komisije u Nevadi nekoliko puta provjerio vagu, utvrđeno je da je Amerikanac oko 230 grama iznad dopuštene težine.

Kada se vratio s obrijanom glavom, vaga je pokazala približno 61,7 kilograma, točno koliko je dopušteno za meč bantam kategorije koji nije za naslov.