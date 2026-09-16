Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Vušković asistent glavom s centra! Brighton šokirao United i ispisao povijest

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Vušković asistent glavom s centra! Brighton šokirao United i ispisao povijest
Foto: Jason Cairnduff
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osminu finala je izborila i Aston Villa gostujućom pobjedom 3-1 protiv Coventry Cityja. Za Villu su zabili Tammy Abraham (7, 59) i Ross Barkley (26), dok je za domaćine strijelac bio Victor Torp

Admiral

Nogometaši Brighton & Hove Albiona izborili su plasman u osminu finala Liga kupa nakon što su na Old Traffordu preokretom pobijedili Manchester United s 3-2. "Crveni Vragovi" su vodili 2-0, no Brighton je okrenuo rezultat postavši prvi klub u 50 godina koji je na Old Traffordu nadoknadio zaostatak od dva gola.

United je sjajno ušao u susret i već nakon 10 minuta je vodio 2-0. Shea Lacey je u osmoj minuti doveo ManU do prednosti, a dvije minute kasnije Mason Mount je zabio za 2-0. Golove pogledajte OVDJE i OVDJE.

No, bilo je to sve od domaćina. U posljednjim trenucima prvog dijela Charalampos Kostoulas je smanjio, a u 65. minuti je Pascal Gross zabio za 2-2. Njemačkom veznjaku asistirao je hrvatski reprezentativac Luka Vušković i to glavom gotovo s centra. Gol Kostoulasa pogledajte OVDJE, a asistenciju Vuškovića OVDJE.

Carabao Cup - Third Round - Manchester United v Brighton & Hove Albion
Foto: Jason Cairnduff

Domaći branič Dalot je ispucao loptu prema centru, Vušković je bio brži od Šeška i glavom je vratio pred Unitedova vrata do Grossa koji je s 11 metara zabio za izjednačenje. Samo četiri minute kasnije uslijedio je preokret. Gosti su povukli kontru koju je u pogodak pretvorio Maxim De Cuyper. Gol za pobjedu pogledajte OVDJE.

ZBOG KONTROVERZNIH ODLUKA Sankcije u Engleskoj: VAR suci suspendirani nakon derbija
Sankcije u Engleskoj: VAR suci suspendirani nakon derbija

United je do kraja utakmice pokušao izjednačiti, ali nije uspio. Vušković je odigrao cijeli susret za pobjednički sastav.

Osminu finala je izborila i Aston Villa gostujućom pobjedom 3-1 protiv Coventry Cityja. Za Villu su zabili Tammy Abraham (7, 59) i Ross Barkley (26), dok je za domaćine strijelac bio Victor Torp (27).

Everton je golom Carlosa Alcaraza u 80. minuti pobijedio Wolverhampton, a identičnim rezultatom četvrtoligaš Fleetwood Town je slavio protiv Sheffield United. Pobjednika je odlučio autogol Rhysa Norrington-Daviesa u 57. minuti. Ranije su mjesto u osmini finala izborili Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle United, Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth....

U posljednjem susretu 16-ine finala u četvrtak će igrati Manchester City i Norwich City.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete
FOTO: MILICA VILDOZA (EX TASIĆ)

Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od tri godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Argentinski košarkaš odlučio je promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su više od 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026