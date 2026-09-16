VIDEO Vušković asistent glavom s centra! Brighton šokirao United i ispisao povijest

Nogometaši Brighton & Hove Albiona izborili su plasman u osminu finala Liga kupa nakon što su na Old Traffordu preokretom pobijedili Manchester United s 3-2. "Crveni Vragovi" su vodili 2-0, no Brighton je okrenuo rezultat postavši prvi klub u 50 godina koji je na Old Traffordu nadoknadio zaostatak od dva gola.

United je sjajno ušao u susret i već nakon 10 minuta je vodio 2-0. Shea Lacey je u osmoj minuti doveo ManU do prednosti, a dvije minute kasnije Mason Mount je zabio za 2-0. Golove pogledajte OVDJE i OVDJE.

No, bilo je to sve od domaćina. U posljednjim trenucima prvog dijela Charalampos Kostoulas je smanjio, a u 65. minuti je Pascal Gross zabio za 2-2. Njemačkom veznjaku asistirao je hrvatski reprezentativac Luka Vušković i to glavom gotovo s centra. Gol Kostoulasa pogledajte OVDJE, a asistenciju Vuškovića OVDJE.

Foto: Jason Cairnduff

Domaći branič Dalot je ispucao loptu prema centru, Vušković je bio brži od Šeška i glavom je vratio pred Unitedova vrata do Grossa koji je s 11 metara zabio za izjednačenje. Samo četiri minute kasnije uslijedio je preokret. Gosti su povukli kontru koju je u pogodak pretvorio Maxim De Cuyper. Gol za pobjedu pogledajte OVDJE.

United je do kraja utakmice pokušao izjednačiti, ali nije uspio. Vušković je odigrao cijeli susret za pobjednički sastav.

Osminu finala je izborila i Aston Villa gostujućom pobjedom 3-1 protiv Coventry Cityja. Za Villu su zabili Tammy Abraham (7, 59) i Ross Barkley (26), dok je za domaćine strijelac bio Victor Torp (27).

Everton je golom Carlosa Alcaraza u 80. minuti pobijedio Wolverhampton, a identičnim rezultatom četvrtoligaš Fleetwood Town je slavio protiv Sheffield United. Pobjednika je odlučio autogol Rhysa Norrington-Daviesa u 57. minuti. Ranije su mjesto u osmini finala izborili Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle United, Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth....

U posljednjem susretu 16-ine finala u četvrtak će igrati Manchester City i Norwich City.