VIDEO West Ham zabio eurogol Chelseaju za vodstvo pa popio 'petardu' od gradskog rivala!

Nogometaši Chelseaja razbili su West Ham 5-1 u gradskom okršaju 2. kola Premier lige. Već u šestoj minuti poveo je domaćin, ali taj gol kao da je naljutio "plavce" koji su dominantnom izvedbom odnijeli puni plijen s Olimpijskog stadiona.

Lucas Paqueta zabio je pravi eurogol u šestoj minuti za vodstvo "čekićara". Pogodio je neobranjivo s kakvih 25 metara i donio sadržaja za TV špice idućih tjedana. Međutim, kratko je trajalo veselje jer je već u 15. Chelsea izjednačio, iz gužve nakon kornera glavom je pogodio Joao Pedro.

Pedro Neto pogodio je iz blizine za vodstvo gostiju u 23. minuti, a 11 minuta kasnije zabio je i Enzo Fernandez za 1-3 i to nakon sjajne akcije četiri igrača "plavaca".

Drugi dio donio je nastavak punjenja mreže West Hama, a zabili su još Caicedo (54.) i Chalobah (58.).

West Hamu je ovo drugi uzastopni uvjerljiv poraz u Premier ligi, prošlog tjedna Sunderland ih je pobijedio 3-0. S druge strane, Chelsea je u prvom kolu odigrao 0-0 protiv Crystal Palacea.