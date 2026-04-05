POBJEDA WILDERA

VIDEO Wilder rekao Chisori da ga voli pa ga poslao van ringa, mlatila se i publika na tribini...

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Wilder rekao Chisori da ga voli pa ga poslao van ringa, mlatila se i publika na tribini...
Foto: Peter Cziborra

Wilder pobijedio Chisoru u kaotičnom meču teškaša u Londonu! Brutalni okršaj s preokretima, sjajnim udarcima i masovnim tučnjavama na tribinama, vrhunac večeri za pamćenje

Deontay Wilder pobijedio je Dereka Chisoru podijeljenom odlukom sudaca u spektakularnom i kaotičnom okršaju teškaša održanom u londonskoj O2 Areni. Bio je to jubilarni, 50. profesionalni meč za oba veterana, a borba koja je trebala biti oproštaj za britanskog borca pretvorila se u večer za pamćenje, ispunjenu brutalnim izmjenama, nevjerojatnim trenucima i neredima na tribinama.

Derek Chisora v Deontay Wilder
Foto: Peter Cziborra

Brutalni okršaj pun preokreta

Meč je od samog početka bio nepredvidiv i prljav, s mnogo klinčeva i guranja. Wilder je u početnim rundama koristio prednost u visini i dosegu, pogađajući Chisoru svojim razornim desnim direktima. No, britanski "ratnik" nije odustajao. Sredinom borbe počeo je nametati svoj ritam, vršiti konstantan pritisak i tjerati Amerikanca na povlačenje.

Vrhunac drame dogodio se u osmoj rundi. Wilder je snažnom desnicom poslao Chisoru kroz konopce, no sudac je procijenio da je Britanac bio spreman za nastavak. Samo nekoliko trenutaka kasnije, Chisora je ponovno završio na konopcima, ali ovoga puta sudac je incident okarakterizirao kao guranje i Wilderu oduzeo bod, što je dodatno zakompliciralo situaciju. Ipak, ni tu nije bio kraj preokretima, jer je i Chisora u 11. rundi uspio uzdrmati i srušiti Wildera, izazvavši delirij domaće publike. Nakon 12 iscrpljujućih rundi, suci su podijeljenom odlukom (115-111, 115-113, 112-115) pobjedu dodijelili Wilderu.

"Žao mi je, volim te"

Osim samog rezultata, meč će ostati upamćen po nevjerojatnom trenutku ljudskosti usred brutalne borbe. Dok je Chisora bio vidno uzdrman u kutu, kamere su uhvatile Wildera kako mu se obraća riječima: "Žao mi je, volim te". Taj je trenutak postao viralan, a Wilder je kasnije na konferenciji za medije objasnio svoj potez.

‌- Jesam, rekao sam mu da ga volim. To zaista i mislim. Vidio sam da mu sljepoočnica otiče i vene izlaze. Nisam mu želio nanijeti trajnu štetu. Previše je života izgubljeno u ovom ringu. Mi borci moramo paziti jedni na druge. Večeras sam pazio na njega. Želim da živi za svoju djecu - izjavio je "Brončani bombarder".

Kaos se s ringa prelio na tribine

Dok su se dvojica velikana borila u ringu, napetost je rasla i na tribinama. Tijekom posljednjih rundi izbilo je nekoliko masovnih tučnjava među gledateljima. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju potpuni pandemonij, gdje su se deseci navijača sukobili, a osiguranje se mučilo da uspostavi red. Kaotična atmosfera u publici tako je postala zrcalo brutalnosti koja se odvijala u ringu.

Nakon meča, Chisora je nagovijestio da bi mu ovo mogla biti posljednja borba u karijeri, a dvojica boraca, koji su privatno prijatelji, srdačno su se zagrlila. Wilder je čak pozvao Chisoru i njegovu obitelj u goste u Alabamu, pokazavši da rivalstvo ostaje unutar konopaca. Kasnije je otkrio kako sumnja da je u borbi slomio ruku, što dodatno svjedoči o žestini ovog nezaboravnog okršaja.

*uz korištenje AI-a

Komentari 0
Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima.
Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru.

