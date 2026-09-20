VIDEO Za dlaku izbjegao stravu: Bivšeg reprezentativca Engleske na treningu pregazio valjak

Tijekom nogometne utakmice na Tajlandu dogodio se stravičan incident. Bivši engleski reprezentativac Andros Townsend doživio je nesreću kada je na njega naletio motorni valjak za ravnanje travnjaka, a sve su zabilježile kamere.

Townsend se zagrijavao na poluvremenu utakmice između svog Prachuapa i Pattanija. Pokušavao je odigrati loptu, kada je izašao iz prostora u kojem su se igrači zagrijavali. U tom trenutku prema njemu je išao valjak za ravnanje terena. Vozač ga nije na vrijeme primijetio.

🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani.



He didn't get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026

Stroj je udario u Engleza, srušio ga na tlo i prešao preko njegovih nogu. Valjak se zaustavio prešavši preko njegovih bedara, u području oko struka.

Ovaj događaj izazvao je zabrinutost na stadionu Tinsulanon. Na snimci koja je objavljena na društvenim mrežama vidi se kako su neki igrači odmah potrčali prema Townsendu kako bi mu pomogli. Vozač valjka uspio je reagirati i zaustaviti radni stroj.

Krilni igrač prošao je Tottenhamovu akademiju, a tijekom karijere nastupao je i za Newcastle, Crystal Palace, Everton i Luton. Za englesku reprezentaciju odigrao je 13 utakmica i zabio tri gola.

(uz korištenje AI-ja)