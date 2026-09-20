Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE INCIDENT

VIDEO Za dlaku izbjegao stravu: Bivšeg reprezentativca Engleske na treningu pregazio valjak

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Za dlaku izbjegao stravu: Bivšeg reprezentativca Engleske na treningu pregazio valjak
Foto: screenshot X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Horor u Tajlandu! Androsa Townsenda na zagrijavanju pregazio valjak, kamere snimile jeziv trenutak

Admiral

Tijekom nogometne utakmice na Tajlandu dogodio se stravičan incident. Bivši engleski reprezentativac Andros Townsend doživio je nesreću kada je na njega naletio motorni valjak za ravnanje travnjaka, a sve su zabilježile kamere. 

Townsend se zagrijavao na poluvremenu utakmice između svog Prachuapa i Pattanija. Pokušavao je odigrati loptu, kada je izašao iz prostora u kojem su se igrači zagrijavali. U tom trenutku prema njemu je išao valjak za ravnanje terena. Vozač ga nije na vrijeme primijetio.

Stroj je udario u Engleza, srušio ga na tlo i prešao preko njegovih nogu. Valjak se zaustavio prešavši preko njegovih bedara, u području oko struka.

Ovaj događaj izazvao je zabrinutost na stadionu Tinsulanon. Na snimci koja je objavljena na društvenim mrežama vidi se kako su neki igrači odmah potrčali prema Townsendu kako bi mu pomogli. Vozač valjka uspio je reagirati i zaustaviti radni stroj.

Krilni igrač prošao je Tottenhamovu akademiju, a tijekom karijere nastupao je i za Newcastle, Crystal Palace, Everton i Luton. Za englesku reprezentaciju odigrao je 13 utakmica i zabio tri gola. 

(uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Evo što radi prva dama Hajduk TV-a pred derbi u Rijeci
BRUNA KARLA

FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Evo što radi prva dama Hajduk TV-a pred derbi u Rijeci

Ovog vikenda u osmom kolu HNL-a na rasporedu je Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka, a voditeljica Hajduk TV-a pred okršaj na riječkoj Rujevici podijelila je fotografiju s Poljuda
VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani
PRED TELEVIZIJSKIM KAMERAMA

VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani

Šok na TV-u! Niko Kovač usred intervjua saznao da mu je preminuo bivši suradnik Peter Hermann, a gledatelji smatraju da mu to nije trebalo biti rečeno pred televizijskim kamerama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026