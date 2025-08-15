VIDEO Za naježiti se: Pogledajte kako se Liverpool oprostio od Dioga Jote na svome Anfieldu

Nogometaši Liverpoola i Bournemoutha sastali su se u 1. kolu engleske Premier lige na Anfieldu. Uoči samog početka utakmice, Liverpool se oprostio od nedavno preminulog igrača Dioga Jote i njegovog brata Andrea Silve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Shrvani suigrači i obitelj se posljednji put oprostili od poginulih Dioga Jote i Andrea | Video: 24sata Video

Podsjetimo, braća iz Portugala život su izgubila u prometnoj nesreći 3. srpnja u Španjolskoj kada su pri velikoj brzini izletjeli s ceste, a potom im se auto zapalio. Klub s Anfielda oprostio se od bivšeg igrača uz himnu kluba "You'll Never Walk Alone".

Oproštaj Liverpoola od Jota pogledajte OVDJE

Diogo Jota je za "redse" odigrao 182 utakmice i zabio 65 golova, uz 26 asistencija. Nastupao je i za portugalsku reprezentaciju i odigrao 49 utakmica u kojima je zabio 14 golova.