Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAVIJAČI NA RUBU SUZA

VIDEO Za naježiti se: Pogledajte kako se Liverpool oprostio od Dioga Jote na svome Anfieldu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Za naježiti se: Pogledajte kako se Liverpool oprostio od Dioga Jote na svome Anfieldu
Foto: Screenshot/Sportklub

Diogo Jota je za "Redse" odigrao 182 utakmice i zabio 65 golova, uz 26 asistencija. Nastupao je i za portugalsku reprezentaciju i odigrao 49 utakmica u kojima je zabio 14 golova

Nogometaši Liverpoola i Bournemoutha sastali su se u 1. kolu engleske Premier lige na Anfieldu. Uoči samog početka utakmice, Liverpool se oprostio od nedavno preminulog igrača Dioga Jote i njegovog brata Andrea Silve

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Shrvani suigrači i obitelj se posljednji put oprostili od poginulih Dioga Jote i Andrea 01:04
Shrvani suigrači i obitelj se posljednji put oprostili od poginulih Dioga Jote i Andrea | Video: 24sata Video

Podsjetimo, braća iz Portugala život su izgubila u prometnoj nesreći 3. srpnja u Španjolskoj kada su pri velikoj brzini izletjeli s ceste, a potom im se auto zapalio. Klub s Anfielda oprostio se od bivšeg igrača uz himnu kluba "You'll Never Walk Alone".

Oproštaj Liverpoola od Jota pogledajte OVDJE

Diogo Jota je za "redse" odigrao 182 utakmice i zabio 65 golova, uz 26 asistencija. Nastupao je i za portugalsku reprezentaciju i odigrao 49 utakmica u kojima je zabio 14 golova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livakovića su ponudili Realu?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livakovića su ponudili Realu?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025