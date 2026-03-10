VIDEO Zaboravljeni bivši 'plavi' pokazao klasu. Sjajnim potezom srušio rivale u derbiju začelja

Dario Špikić odigrao je ključnu ulogu u pobjedi Rio Avea protiv Tondele u derbiju začelja portugalske Primeira lige. U 70. minuti bivši igrač Dinama vanjskim dijelom kopačke pronašao je Jalena Blesu, koji je fenomenalno pogodio za 1-0 i tri boda za goste. Rio Ave je pobjedom skočio na 13. mjesto, dok je Tondela ostala na pretposljednjem mjestu s 19 bodova, tri manje od 16. Santa Clare.

Video pogledajte ovdje.

Krilni napadač u portugalskoj ligi sada ima dva gola i jednu asistenciju. Špikić je karijeru počeo u Kurilovcu, odakle je prešao u Dinamo. Iz Maksimira je otišao u Hajduk, a iz Splita u dramatičnom transferu prešao u Goricu.

Brdo kod Kranja: Jutarnji trening nogometaša Dinama | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vratio se u Dinamo 2021. godine, gdje je ostao do 2025. kada je potpisao za Rio Ave. Usput je proveo i jednu sezonu na posudbi u grčkom Arisu. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je 34 utakmice i zabio 11 golova.