VIDEO Zadnje 'glancanje' forme prije leta u Dallas. Pogledajte kako su 'vatreni' trenirali...

NAVALA NA USLUGE
VIDEO Psi u Šangaju idu u vrtić: Klavir, trake za trčanje i slastice
U Šangaju sve više pasa živi gotovo kao djeca: u vrtiću "Paw" vlasnici ih ostavljaju na cjelodnevnom programu koji uključuje druženje, domaće obroke, traku za trčanje i klasičnu glazbu uživo. Trend pokazuje koliko se u Kini, uz pad nataliteta i promjene životnog stila, kućni ljubimci sve češće tretiraju kao članovi obitelji. William Tang, vlasnik border collieja Cinderelle, kaže da prije nije bio “pet person”, no danas joj kupuje kvalitetnu govedinu i organsko povrće, a njezine trenere pozvao je i na vjenčanje. Qian Yi, koja svakog radnog dana u "Paw" dovodi svog border collieja Harryja, na vrtić, hranu, šišanje, plivanje i pseće parkove troši oko 560 dolara mjesečno. Osnivač Jann Zhang kaže da je vrtić otvorio nakon što je njegov pas razvio anksioznost, a posao je od desetak pasa narastao na oko 200.
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Klaviri i trake za trčanje: Kineski vrtići za štence doživljavaju procvat jer vlasnici troše mnogo novca na usluge
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Video: 24sata/reuters
MALI BRAČ U SAD-U
VIDEO Supetar u SAD-u: Hrvati se okupili uoči Engleske, slave svoje korijene na teksaški način
McKinney - Hrvatski navijači okupili su se u Adriatica Villageu u Texasu uoči prve utakmice 'vatrenih' na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Klementina Mikus organizirala je druženje u jedinstvenom stambeno-poslovnom kompleksu od 18 hektara koji je dizajniran po uzoru na arhitekturu i atmosferu Supetra na otoku Braču, mali komad Hrvatske usred Teksasa postao je savršeno mjesto za okupljanje navijača daleko od domovine.
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Navijači nakon šetnje Adriatic Villageom uživali u dobrom raspoloženju
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Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'
Olić analizirao našu skupinu: 'Englezi zaslužuju respekt, a Panama nam je nepoznanica'
Ivica Olić analizirao je skupinu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Što nam je ispričao, saznajte u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' na YouTube kanalu 24sata
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Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata
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Video: 24sata Video
24SATA U KAMPU 'VATRENIH'
VIDEO Jedini stranac u Dalićevu stožeru ovako snima treninge
ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je pretposljednji dan priprema uoči leta u Dallas na prvu utakmicu Mundijala protiv Engleske. Uhvatili smo analitičara u stožeru, Škota Marca Rochona, kako na improviziranoj skeli postavlja kameru kojom snima trening
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Skela za snimanje treninga 'vatrenih'
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Video: Hrvoje Tironi/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Troje mrtvih u sudaru jedrilice i katamarana. 'Užasna tragedija'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Troje ljudi s jedrilice poginulo je u sudaru s privatnim putničkim brodom na moru između Brača i Šolte. Poginuli su češki državljani. "Ovo je velika tragedija, u 30 i nešto godina karijere nešto takvo nisam doživio", rekao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera. Mladić se u subotu popodne utopio u Dravi na kupanju s prijateljima. Policija upozorava građane da idu samo na uređena i nadzirana kupalištima. Dobijete li SMS poruku sa stranog broja u kojoj piše da ju šalje prometna policija i da trebate platiti prometnu kaznu, ne nasjedajte, to je prevara, poručuje prava policija
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Troje mrtvih u sudaru jedrilice i katamarana. 'Užasna tragedija'
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Video: 24sata/Video