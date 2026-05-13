VIDEO Zlomislić kiksao, Beljo i Stojković dotukli Rijeku. Evo kako je Dinamo zabijao u finalu

Nakon podosta događanja oko terena u prvom poluvremenu finala Kupa, Dinamo je početkom drugoga zabio dva gola Rijeci i odveo dvoboj na Opus Areni u mirnu ulicu. Strijelac oba gola pred izbornikom Zlatkom Dalićem, kojemu je bio na pretpozivu u posljednjoj akciji, bio je Luka Stojković.

Veznjak "modrih" prvo je u 50. minuti opalio s više od 20 metara po sredini gola, lopta je pogodila nekog od igrača Rijeke u bloku i potom prošla kroz uši Martinu Zlomisliću, koji je vrlo slabo reagirao. Sedam minuta poslije više od pola posla odradio je Dion Drena Beljo koji je prošao po lijevoj strani, bacio u prazno Stjepana Radeljića koji se žalio da ga je napadač nagazio. No faula nije bilo, a lakši dio posla odradio je Stojković pospremivši loptu u mrežu za 2-0.

Prvi gol Dinama pogledajte OVDJE, a drugi OVDJE.