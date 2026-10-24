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IMA I DOBRIH STVARI

VIDEO Zrinka 11. u prvoj utrci sezone: Podloga me iznenadila

Piše HINA,
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VIDEO Zrinka 11. u prvoj utrci sezone: Podloga me iznenadila
Foto: Hrvatski skijaški savez
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Zrinka Ljutić završila je 11. u Söldenu i otkrila da je na stazi imala i dobrih i loših trenutaka, a skupo ju je stajala jedna pogreška u drugoj vožnji

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Bilo je dobrih i manje dobrih stvari na stazi, izjavila je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nakon premijerne utrke u novoj sezoni Svjetskog kupa i 11. mjesta u veleslalomu u austrijskom Söldenu. Pobijedila je američka skijašica Paula Moltzan, dok je Ljutić za njom zaostala sekundu i 35 stotinki. Nakon prve vožnje Ljutić je bila 12.

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Zrinka Ljutić nakon Söldena VIDEO
Zrinka Ljutić nakon Söldena | Video: Hrvatski skijaški savez

- Definitivno sam pokazala neke dobre stvari na utrci koja mi je uvijek zahtjevna. Kroz karijeru sam uvijek teško spajala dvije dobre vožnje u Söldenu. Moram priznati da sam se osjećala drugačije u subotu na stazi u odnosu na treninge u Söldenu. Pogotovo u prvoj vožnji - rekla je Ljutić nakon utrke.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: Angelika Warmuth

- Generalno se još uvijek svi uhodavamo. Početak je sezone. U prvoj vožnji sam reagirala malo rezervirano. Ponavljam, iznenadila me podloga. Osjećala sam da imam rezerve nakon prve vožnje i zato sam odlučila u drugoj biti odlučnija. Nije loše funkcioniralo, dobro sam vozila do te jedne pogreške na strmini. Tada sam zarubila i izgubila brzinu što je utjecalo na konačni rezultat - komentirala je hrvatska skijašica.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: Angelika Warmuth

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