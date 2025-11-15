VIDEO Zubac briljirao potezima u važnoj pobjedi Clippersa. LA Lakersi bolji od New Orleansa

Noć s petka na subotu donijela je devet utakmica unutar novog NBA Cupa, čije se utakmice računaju i kao ligaške. Zabilježeno je nekoliko zapaženih individualnih postignuća, uključujući odličan učinak hrvatskog centra Ivice Zubca, povratak Giannisa Antetokounmpa nakon ozljede i poenterski učinak Stephena Curryja.

Foto: Jerome Miron

Pobjeda Clippersa u Dallasu nakon dva produžetka

U jednoj od neizvjesnijih utakmica večeri, Los Angeles Clippersi (4-8) su nakon dva produžetka svladali Dallas Maverickse (3-10) rezultatom 133:127 i tako prekinuli niz od šest uzastopnih poraza. Ovom pobjedom momčad iz Los Angelesa popravila je svoj omjer u grupnoj fazi NBA Kupa na 2-0.

Hardenov triple-double za pobjedu

James Harden bio je jedan od istaknutijih igrača u pobjedi, ostvarivši svoju statistički najbolju utakmicu u dresu Clippersa. Završio je s rekordima sezone u koševima (41) i skokovima (14), kojima je dodao i 11 asistencija, ostvarivši tako svoj 82. triple-double u karijeri. Harden je postigao 10 koševa u produžecima, od čega četiri u drugom produžetku. Njegova serija od dva pogođena slobodna bacanja i polaganja odvela je Clipperse na vodstvo od 129:125, tri minute prije kraja. Završnica prvog produžetka bila je neizvjesna. Pri rezultatu 123:123, Harden je postigao koš 1.4 sekunde prije kraja, a Danielu Gaffordu je suđena silazna putanja. Ipak, nakon pregleda snimke, sudci su poništili odluku, te se otišlo u drugi produžetak.

Foto: Jerome Miron

Značajan doprinos Ivice Zubca

Uz Hardena, veliki doprinos pobjedi dao je i hrvatski centar Ivica Zubac. Odigrao je jednu od svojih boljih utakmica sezone, upisavši 27 koševa i 11 skokova. Zubac je bio aktivan u reketu protiv centarske linije Dallasa. S klupe je doprinos dao i Bogdan Bogdanović s 21 poenom i pet pogođenih trica. Clippersi su igrali bez ozlijeđenih Kawhija Leonarda (gležanj) i Bradleyja Beala (kuk), dok su Mavsima nedostajali Anthony Davis i P.J. Washington Jr. Kod poraženih Mavericksa, koji su izgubili sedmu od posljednjih osam utakmica, najbolji su bili Naji Marshall i D'Angelo Russell s po 28 poena.

Lakersi svladali Pelicanse

U drugoj utakmici večeri, Los Angeles Lakersi svladali su New Orleans Pelicanse, za koje igra Karlo Matković, rezultatom 118:104. Ovom pobjedom, Lakersi su također popravili svoj omjer u NBA Kupu na 2-0. Momčad iz Los Angelesa predvodio je trojac igrača. Austin Reaves bio je najefikasniji s 31 poenom i sedam asistencija, Luka Dončić zabilježio je 24 poena i 12 asistencija, dok je Deandre Ayton imao 20 poena i 16 skokova.

Foto: Stephen Lew

Lakersi su stekli prednost u prvom poluvremenu. Iako su Pelicansi početkom posljednje četvrtine serijom 12-0 smanjili zaostatak, Reaves i Dončić su s nekoliko koševa osigurali pobjedu svog tima. Kod Pelicansa, najefikasniji je bio Trey Murphy III s 35 postignutih poena. Matković je proveo samo 13. minuta na parketu te zabilježio četiri koša i tri skoka.

Pregled ostalih terena:

I ostatak večeri u NBA ligi donio je nekoliko zapaženih individualnih učinaka.

Milwaukee Bucks 147 - Charlotte Hornets 134 (OT): Giannis Antetokounmpo vratio se nakon ozljede i zabilježio 25 poena, 18 asistencija i 7 skokova. U momčadi Hornetsa istaknuo se Kon Knueppel, koji je postigao 32 poena, uključujući i tricu za produžetak.

New York Knicks 140 - Miami Heat 132: U utakmici s velikim brojem poena, Knicksi su pobijedili bez ozlijeđenog Jalena Brunsona. Karl-Anthony Towns postigao je 39 poena, od čega 31 u prvom poluvremenu. S klupe ga je pratio Landry Shamet s 36 poena, što mu je rekord karijere. Kod Miamija je najviše poena postigao Norman Powell (38).

Golden State Warriors 125 - San Antonio Spurs 120: Stephen Curry postigao je 49 koševa (9 trica) u pobjedi protiv Spursa. Za San Antonio, Victor Wembanyama ostvario je 26 koševa te 12 skokova i četiri asistencije

Minnesota Timberwolves 124 - Sacramento Kings 110: Anthony Edwards s 30 poena bio je najefikasniji u pobjedi Wolvesa. U momčadi Sacramenta, Russell Westbrook upisao je svoj 204. triple-double u karijeri, te je pretekao Oscara Robertsona na 8. mjestu vječne liste asistenata lige.