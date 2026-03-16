VIDEO Zubac starter Indiane, ali uzalud. Pacersi zakucani za dno, pao rekord Chamberlaina iz 63.!

Košarkaši Indiana Pacersa izgubili su 13. utakmicu zaredom od Milwaukee Bucksa 134-123 i izjednačili najduži niz poraza u povijesti franšize, identičan niz imali su u prosincu i siječnju ove godine. Pali su na 15-53 i imaju najgori omjer u NBA ligi, dok su se Bucksi poboljšali na 28-39 i nalaze se na 11. mjestu Istoka.

Myles Turner vratio se u Indianapolis kao igrač Bucksa i odmjerio snage s novim startnim centrom Pacersa Ivicom Zupcem. Turner, koji je prvih 10 sezona proveo u Indiani prije nego što je u srpnju kao slobodan igrač prešao u Buckse, završio je s 13 poena te jednom blokadom i četiri skoka. Zubac, kojega su doveli kao fizički naprednijeg i boljeg skakača od Turnera, imao je nešto teži dan ispod koša nego u prethodnim utakmicama i završio je s 10 poena uz sedam skokova i dvije asistencije.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 20 poena i 10 asistencija te produžio rekordni niz utakmica s najmanje 20 poena na 128, nadmašivši legendarnog Wilta Chamberlaina iz 1963. Oklahoma City Thunder savladao je Minnesota Timberwolvese 116-103 za osmu uzastopnu pobjedu i dodatno popravio omjer na 53-15, najbolji u ligi. Chet Holmgren dodao je 21 poen, a Julius Randle predvodio je Minnesotu s 32 poena. Thunder je utakmicu kontrolirao, a oklahomska publika ispraćala je rekordni pogodak Kanađanina skandiranjem "MVP!".

Brandon Ingram predvodio je Toronto Raptorse s 34 poena u pobjedi nad Detroit Pistonsima 119-108, kojom su Raptorsi ostvarili dvije uzastopne pobjede i zadržali šesto mjesto Istočne konferencije. RJ Barrett dodao je 27 poena, a Scottie Barnes 14 poena i 10 skokova. Cade Cunningham predvodio je Pistonse s 33 poena i devet asistencija.

Dallas Mavericksi svladali su Cleveland Cavaliere 130-120 i osvetili poraz od 33 poena samo dva dana ranije, a Cooper Flagg postigao je 27 poena, 10 asistencija i šest skokova. Dallas je tako prekinuo niz od sedam poraza protiv Clevelanda i zabilježio tek drugu pobjedu u posljednjih 11 utakmica. Flagg, prvi izbor drafta 2025. godine, po 12. put ove sezone prešao je granicu od 27 poena. Donovan Mitchell predvodio je Cavalierse s 26 poena, a Max Strus dodao je 24 poena u svom prvom nastupu sezone nakon što je propustio prvih 67 utakmica zbog slomljenog stopala.

Foto: Ken Blaze

Jalen Brunson postigao je 30 poena i devet asistencija te predvodio New York Knickse u preokretu od 21 poen zaostatka do pobjede nad Golden State Warriorsima 110-107, treće uzastopne za New York. Karl-Anthony Towns dodao je 17 poena i 12 skokova, OG Anunoby i Jordan Clarkson po 14, a Brandin Podziemski predvodio je oslabljene Warriorse s 25 poena uz odsutnost ozlijeđenog Stephena Curryja.